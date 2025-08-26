Türkiye Kanada voleybol maçı ne zaman? Filenin Sultanları Türkiye-Kanada maçı saat kaçta?
Türkiye'nin Kanada ile karşılaşacağı voleybol maçı merakla bekleniyor. Filenin Sultanları'nın ne zaman sahaya çıkacağı ve maçın saat kaçta başlayacağı büyük bir merak konusu oldu. İşte Filenin Sultanları Türkiye-Kanada maçı saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak ve maçın detayları hakkında tüm bilgiler…
Filenin Sultanları, voleybol severlerin merakla beklediği karşılaşmada Kanada ile karşı karşıya geliyor. Türkiye A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın Dünya Şampiyonası yolculuğu hız kesmeden devam ederken, gözler Türkiye Kanada voleybol maçı ne zaman ve Filenin Sultanları Türkiye-Kanada maçı saat kaçta sorularına çevrildi. Peki, Türkiye Kanada voleybol maçı ne zaman? Filenin Sultanları Türkiye-Kanada maçı saat kaçta? İşte detaylar...
TÜRKİYE KANADA VOLEYBOL MAÇI NE ZAMAN?
Türkiye-Kanada voleybol maçı 27 Ağustos Çarşamba TSİ ile 12:00'de başlayacak.
TÜRKİYE KANADA MAÇI HANGİ KANALDA?
Mücadele TRT 1 ekranından naklen ve şifresiz olarak yayınlanacak.
FİLENİN SULTANLARI SON 16'YI GARANTİLEDİ
A Milli Kadın Voleybol Takımımız, Tayland'da düzenlenen FIVB Kadınlar Dünya Voleybol Şampiyonası'nda ikide iki yaptı.
Millilerimiz, E Grubu'ndaki ikinci maçında Bulgaristan'ı 3-0 mağlup etti ve son 16'yı garantiledi.