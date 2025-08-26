Filenin Sultanları, voleybol severlerin merakla beklediği karşılaşmada Kanada ile karşı karşıya geliyor. Türkiye A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın Dünya Şampiyonası yolculuğu hız kesmeden devam ederken, gözler Türkiye Kanada voleybol maçı ne zaman ve Filenin Sultanları Türkiye-Kanada maçı saat kaçta sorularına çevrildi. Peki, Türkiye Kanada voleybol maçı ne zaman? Filenin Sultanları Türkiye-Kanada maçı saat kaçta? İşte detaylar...

TÜRKİYE KANADA VOLEYBOL MAÇI NE ZAMAN?

Türkiye-Kanada voleybol maçı 27 Ağustos Çarşamba TSİ ile 12:00'de başlayacak.

TÜRKİYE KANADA MAÇI HANGİ KANALDA?

Mücadele TRT 1 ekranından naklen ve şifresiz olarak yayınlanacak.

FİLENİN SULTANLARI SON 16'YI GARANTİLEDİ

A Milli Kadın Voleybol Takımımız, Tayland'da düzenlenen FIVB Kadınlar Dünya Voleybol Şampiyonası'nda ikide iki yaptı.

Millilerimiz, E Grubu'ndaki ikinci maçında Bulgaristan'ı 3-0 mağlup etti ve son 16'yı garantiledi.