Türkiye Kadınlar Basketbol Ligi: Yalova VIP: 57 - Mardin BŞB Başakspor: 72
Türkiye Kadınlar Basketbol Ligi'nin 6. haftasında alt sıralardan kurtulmaya çalışan Yalova VIP evinde şampiyonluk mücadelesi veren Mardin BŞB Başakspor'a 72-57 mağlup oldu.
Türkiye Kadınlar Basketbol Ligi'nin 6. haftasında alt sıralardan kurtulmaya çalışan Yalova VIP evinde şampiyonluk mücadelesi veren Mardin BŞB Başakspor'a 72-57 mağlup oldu.
Salon: 90. Yıl
Hakemler: Ömer Sarı xx, Salih Arda Unul xx, Almina Kocabaş xx
Yalova VIP: Merve Usal x 7, Betül Kalfalı x 9, Gözde Yürük x 2, Beylem İlba x 4, Corinne Costa xxx 18, İrem Beriş x 2, Merve Alkış xx 11, Ceren Çetin x4, Burcudeniz Balkır x, Müge Çukurluo x
Mardin BŞB Başakspor: Dilara Tongar x 7, Gizem Kazali x 6, Betül Pehlivan xxx 19, Pelin Küccük x 9, Nazlı Güler x 2, Candide Öztürk x 6, Dilek Topdemir x, Sehernaz Çidal xxx 18, İrem Tulgar x 5
1. Periyot: 15-13 (Yalova lehine)
Devre arası: 28-34 (Mardin lehine)
3. Periyot: 41-53 (Mardin lehine)
5 Faulle çıkanlar: Betül Kalfalı, Corinne Costa (Yalova VIP) - YALOVA