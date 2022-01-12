Judo Federasyonu Başkanı Sezer Huysuz, "2024 Yaz Olimpiyat sürecinde sizlere her türlü desteği sunmaya devam edeceğiz. Sizlerden, bu dönemde katılacağınız uluslararası müsabakalarda daha özverili ve performanslarınızı üst seviyede tutmanızı bekliyoruz" dedi.

Türkiye Judo Federasyonu Başkanı Sezer Huysuz, olimpik kadro, TOHM ve milli takımlar düzeyinde yer alan judocularla bir araya geldi. Antalya'da hem kamp hem de Avrupa Judo Birliği (EJU) ortak çalışma kampına katılan judocularla bir toplantı yapan Başkan Sezer Huysuz, 2024 Yaz Olimpiyat sürecinde, sporculardan katılacakları uluslararası müsabakalarda özverili olmalarını ve performanslarını üst seviyede tutmalarını beklediklerini kaydetti.

Demirören Haber Ajansı - Spor Haberleri

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