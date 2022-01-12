Sezer Huysuz: 2024 Yaz Olimpiyat sürecinde sizlere her türlü desteği sunmaya devam edeceğiz - Haberler Spor
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Sezer Huysuz: 2024 Yaz Olimpiyat sürecinde sizlere her türlü desteği sunmaya devam edeceğiz

Sezer Huysuz: 2024 Yaz Olimpiyat sürecinde sizlere her türlü desteği sunmaya devam edeceğiz
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Spor

Judo Federasyonu Başkanı Sezer Huysuz, "2024 Yaz Olimpiyat sürecinde sizlere her türlü desteği sunmaya devam edeceğiz.

Judo Federasyonu Başkanı Sezer Huysuz, "2024 Yaz Olimpiyat sürecinde sizlere her türlü desteği sunmaya devam edeceğiz. Sizlerden, bu dönemde katılacağınız uluslararası müsabakalarda daha özverili ve performanslarınızı üst seviyede tutmanızı bekliyoruz" dedi.

Türkiye Judo Federasyonu Başkanı Sezer Huysuz, olimpik kadro, TOHM ve milli takımlar düzeyinde yer alan judocularla bir araya geldi. Antalya'da hem kamp hem de Avrupa Judo Birliği (EJU) ortak çalışma kampına katılan judocularla bir toplantı yapan Başkan Sezer Huysuz, 2024 Yaz Olimpiyat sürecinde, sporculardan katılacakları uluslararası müsabakalarda özverili olmalarını ve performanslarını üst seviyede tutmalarını beklediklerini kaydetti.

Sezer Huysuz, yaptığı açıklamada şunları dile getirdi: "2024 Yaz Olimpiyat sürecinde sizlere her türlü desteği sunmaya devam edeceğiz. Sizlerden, bu dönemde katılacağınız uluslararası müsabakalarda daha özverili ve performanslarınızı üst seviyede tutmanızı bekliyoruz. Alacağınız madalya ve kazanacağınız puanların ne kadar değerli olacağını olimpiyatlara katılmaya hak elde ettiğinizde yaşayacağınız mutlulukla anlayacaksınız. 2024 Yaz Olimpiyat Oyunlarında ülkemiz adına kürsüye çıktığınızda bunun ne kadar kıymetli, gurur duyulacak bir motivasyon olacağını düşünmenizi bekliyor, bu yolda başarılar diliyorum."


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