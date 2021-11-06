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Judo Federasyonu Başkanı Sezer Huysuz güven tazeledi

Demirören Haber Ajansı / Nesrin Aydın Yaldız - Haberler | Spor
Judo Federasyonu Başkanı Sezer Huysuz güven tazeledi

Türkiye Judo Federasyonu'nda Sezer Huysuz, yeniden başkanlığa seçildi.

Türkiye Judo Federasyonu'nda Sezer Huysuz, yeniden başkanlığa seçildi.

Judo Federasyonu'nun 5'inci Olağan Genel ve 7'nci Mali Genel Kurulu, Ankara'da bir otelde gerçekleştirildi. Yönetim ve faaliyet raporlarının ibra edilmesinin ardından oy kullanma işlemine geçildi.

Genel kurulda kullanılan 167 oydan, geçerli oyların 127'sini alan Sezer Huysuz yeniden başkanlığa seçildi. Diğer aday Hüsamettin Çelik  37 oy alırken 3 oy da geçersiz sayıldı.

Sezer Huysuz'un yönetiminde şu isimler yer aldı:

"Hatice Nevruz Tol Özbay, Mustafa İspirgil, Tuncay Eminoğlu, Murat Beytekin, Ersan Odaman, Önder Tabak, Semih Yılmaz, Serhan Çatal, Cihat Yusufoğlu, Şenol Çelik, Necmi Yıldırım, Baki Kerimoğlu, Behçet Atlı, Alpaslan Ayan"


- Ankara
Judo Federasyonu Başkanı Sezer Huysuz güven tazeledi

Judo Federasyonu Başkanı Sezer Huysuz güven tazeledi

Judo Federasyonu Başkanı Sezer Huysuz güven tazeledi

Demirören Haber Ajansı / Nesrin Aydın Yaldız - Spor Haberleri
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