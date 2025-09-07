Haberler

Türkiye İtalya maçı kaç kaç bitti, Filenin Sultanları Dünya şampiyonu oldu mu?
Tayland'da organize edilen 2025 Dünya Kadınlar Voleybol Şampiyonası'nda A Milli Kadın Voleybol Takımımız adeta tarih yazdı. Çeyrek finalde güçlü rakibi ABD'yi 3-1'lik skorla saf dışı bırakan Filenin Sultanları, bu sonuçla Dünya Şampiyonası'nda ilk kez yarı finale yükselerek büyük bir gurur yaşattı.

Yarı finalde Japonya karşısında üstün bir performans ortaya koyan millilerimiz sahadan galip ayrılarak finale adını yazdırdı. Böylece Türkiye, tarihinde ilk kez Dünya Şampiyonası finaline yükselerek unutulmaz bir başarıya imza attı. Tüm Türkiye'nin heyecanla beklediği final mücadelesinde İtalya ile kozlarını paylaşacak olan Filenin Sultanları'nın maçı hangi kanalda ekranlara gelecek sorusu merak konusu oldu.

TÜRKİYE - İTALYA FİNAL MAÇI NE ZAMAN?

Voleybolun zirvesini belirleyecek final karşılaşması 7 Eylül Pazar günü Bangkok'ta bulunan Indoor Huamark Stadyumu'nda oynanacak. Heyecanla beklenen mücadele saat 15:30'da başlayacak.

Türkiye İtalya maçı kaç kaç bitti, Filenin Sultanları Dünya şampiyonu oldu mu?

FİNAL MÜCADELESİ HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

Türkiye ile İtalya arasındaki tarihi final TRT 1 ekranlarından canlı olarak sporseverlerle buluşacak. TRT 1; Digiturk 23, D-Smart 26, Kablo TV 22, Tivibu 22, Turkcell TV+ 21, Fil Box 20 ve Vodafone TV 21 numaralı kanalların yanı sıra Türksat uydusu ve internet üzerinden de şifresiz şekilde izlenebilecek.

TÜRKİYE İTALYA MAÇI KAÇ KAÇ BİTTİ?

Türkiye İtalya maçı henüz sona ermedi, maç devam ediyor...

Osman DEMİR
