Türkiye - İtalya ilk 11 kadro açıklandı mı? Euro 2020 Türkiye muhtemel 11 kadroda hangi futbolcular var?
Euro 2020 bugün Türkiye - İtalya maçı ile başlıyor. Maçın ilk 11 kadrosunda kimler olacak merak edildi. Burak Yılmaz ilk 11'de var mı? Burak Yılmaz oyunda olacak mı? Türkiye İtalya muhtemel 11 açıklandı mı? İlk 11 de kimler var? Euro 2020 Türkiye-İtalya ilk 11!
Türkiye ve İtalya maçı bugün oynanacak. Maçın başlamasına saatler kaldı. Maçın kadrosu kimler oldu merak edildi. Maç kadrosunda kimler var? İşte muhtemel ilk 11...
TÜRKİYE-İTALYA MAÇI NE ZAMAN?
Euro 2020 Türkiye-İtalya maçı 11 Haziran Cuma günü (bugün) saat 22:00 'da başlayacaktır. Maç TRT 1 ekranlarında naklen yayınlanacak.
TÜRKİYE-İTALYA MAÇI İLK 11 LER AÇIKLANDI MI?
Maçın ilk 11 kadrosu henüz açıklanmadı. Fakat muhtemel 11'leri sizler için yazalım.
Türkiye Muhtemel 11:
- Uğurcan Çakır
- Zeki Çelik
- Çağlar Söyüncü
- Merih Demiral
- Umut Meraş
- Okay Yokuşlu
- Ozan Tufan
- Hakan Çalhanoğlu
- Yusuf Yazıcı
- Kenan Karaman
- Burak Yılmaz
İtalya Muhtemel 11:
- Donnarumma
- Florenzi
- Bonucci
- Chiellini
- Spinazzola
- Jorginho
- Barella
- Locatelli
- Berardi
- Insigne
- Immobile