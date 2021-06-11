Türkiye - İtalya ilk 11 kadro açıklandı mı? Euro 2020 Türkiye muhtemel 11 kadroda hangi futbolcular var?
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Türkiye - İtalya ilk 11 kadro açıklandı mı? Euro 2020 Türkiye muhtemel 11 kadroda hangi futbolcular var?

Türkiye - İtalya ilk 11 kadro açıklandı mı? Euro 2020 Türkiye muhtemel 11 kadroda hangi futbolcular var?
Haberler.com - Haberler | Gündem

Euro 2020 bugün Türkiye - İtalya maçı ile başlıyor. Maçın ilk 11 kadrosunda kimler olacak merak edildi. Burak Yılmaz ilk 11'de var mı? Burak Yılmaz oyunda olacak mı? Türkiye İtalya muhtemel 11 açıklandı mı? İlk 11 de kimler var? Euro 2020 Türkiye-İtalya ilk 11!

Türkiye ve İtalya maçı bugün oynanacak. Maçın başlamasına saatler kaldı. Maçın kadrosu kimler oldu merak edildi. Maç kadrosunda kimler var? İşte muhtemel ilk 11...

TÜRKİYE-İTALYA MAÇI NE ZAMAN?

Euro 2020 Türkiye-İtalya maçı 11 Haziran Cuma günü (bugün) saat 22:00 'da başlayacaktır. Maç TRT 1 ekranlarında naklen yayınlanacak.

TÜRKİYE-İTALYA MAÇI İLK 11 LER AÇIKLANDI MI?

Maçın ilk 11 kadrosu henüz açıklanmadı. Fakat muhtemel 11'leri sizler için yazalım.

Türkiye Muhtemel 11:

  1. Uğurcan Çakır
  2. Zeki Çelik
  3. Çağlar Söyüncü
  4. Merih Demiral
  5. Umut Meraş
  6. Okay Yokuşlu
  7. Ozan Tufan
  8. Hakan Çalhanoğlu
  9. Yusuf Yazıcı
  10. Kenan Karaman
  11. Burak Yılmaz

İtalya Muhtemel 11:

  1. Donnarumma
  2. Florenzi
  3. Bonucci
  4. Chiellini
  5. Spinazzola
  6. Jorginho
  7. Barella
  8. Locatelli
  9. Berardi
  10. Insigne
  11. Immobile
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mehmet Muş Özgür Özel Mevlüt Çavuşoğlu Adil Karaismailoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Cem Yılmaz Enis Arıkan Fatma Turgut Fahriye Evcen
Spor Şenol Güneş Fatih Terim Nihat Özdemir Rıza Çalımbay Ahmet Nur Çebi
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Türkiye - İtalya ilk 11 kadro açıklandı mı? Euro 2020 Türkiye muhtemel 11 kadroda hangi futbolcular var? - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 11.06.2021 16:37:03. #1.13#

title