Türkiye - İtalya ilk 11 kadro açıklandı mı? Euro 2020 Türkiye muhtemel 11 kadroda hangi futbolcular var?

Euro 2020 bugün Türkiye - İtalya maçı ile başlıyor. Maçın ilk 11 kadrosunda kimler olacak merak edildi. Burak Yılmaz ilk 11'de var mı? Burak Yılmaz oyunda olacak mı? Türkiye İtalya muhtemel 11 açıklandı mı? İlk 11 de kimler var? Euro 2020 Türkiye-İtalya ilk 11!