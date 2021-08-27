Türkiye İşitme Engelliler Milli Futbol Takımı, Çekya maçı için Prag'a gitti
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Türkiye İşitme Engelliler Milli Futbol Takımı, Çekya maçı için Prag'a gitti

Türkiye İşitme Engelliler Milli Futbol Takımı, Çekya maçı için Prag'a gitti
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Türkiye İşitme Engelliler Milli Futbol Takımı, 24. İşitme Engelliler Yaz Olimpiyat Oyunları Elemeleri'nde karşı karşıya geleceği Çekya maçı için Prag'a gitti.

Türkiye İşitme Engelliler Milli Futbol Takımı, 24. İşitme Engelliler Yaz Olimpiyat Oyunları Elemeleri'nde karşı karşıya geleceği Çekya maçı için Prag'a gitti.

Brezilya'da gelecek sene gerçekleştirilecek 24. İşitme Engelliler Yaz Olimpiyat Oyunları Elemeleri'nde pazar günü deplasmanda Çekya ile karşılaşacak İşitme Engelliler Milli Takımı, THY'nin tarifeli uçağıyla İstanbul Havalimanı'ndan Prag'a uçtu. Milliler, işaret dili eğitimi alan İGA çalışanları tarafından karşılandı.

Türkiye Futbol Federasyonu Engelliler Koordinasyon Kurulu Başkanı Ömer Gürsoy, burada yaptığı açıklamada, "İşitme Engelliler Futbol Milli Takımımız, Türk spor tarihinin en başarılı takımıdır. Çünkü mazisinde bir Avrupa, iki dünya bir de olimpiyat şampiyonluğu var. Şimdi Çekya ve Fransa ile olimpiyat eleme maçları oynayacağız. Hedefimiz 2022'de Brezilya'da yapılacak olimpiyatlara katılmak. Son şampiyon olmak bizi favori yapıyor" diye konuştu.

Hazırlıkların pandemi dönemine geldiğini aktaran Teknik Direktör Ramazan Karacif de, "Oyuncularımızı online gönderdiğimiz eğitim programlarıyla zinde tutmaya çalıştık. Daha sonra kampımız gerçekleşti. Çekya'dan zaferle döneceğiz. Sonrasında Fransa maçı var. İki maçtan da galibiyet alarak ülkemizi olimpiyatlarda temsil edeceğiz" dedi.

Ersin Mert: "Olimpiyat şampiyonluğu istiyoruz"

Milli Takım Kaptanı Ersin Mert 15 Temmuz'da başlayan kamp çalışmalarında güçlü bir şekilde hazırlandıklarını söyleyerek, "Çekya maçına gidiyoruz. Maçımızı kazanıp Türkiye'ye dönmek istiyoruz. Sonra ikinci maçımızı Fransa ile yapacağız. Olimpiyatlara katılmak istiyoruz. Sonuç olarak da olimpiyat şampiyonu olmak istiyoruz. Hedefimiz Türk bayrağını en iyi şekilde dalgalandırmak. Takımda bir problem yok. Yeni ve genç arkadaşlarımız katıldı. Onlarla daha güçlü olduk. Takım arkadaşlarıma güveniyorum. İşaret diliyle karşılanmamız bizi çok mutlu etti. Tüylerimiz diken diken oldu. Çok mutlu olduk. Çok teşekkür ederiz" şeklinde konuştu.

Futbolculardan Diyar Yılmaz ise, çok güçlü bir takım olduklarını ifade ederek, "Çok iyi hazırlandık. Güçlü bir şekilde yolumuza devam edeceğiz. İlk hedef Çekya. Onu kazanıp olimpiyatlara gitmek istiyoruz. Ülkemizi en iyi şekilde temsil edeceğiz" açıklamasında bulundu. - İSTANBUL

Türkiye İşitme Engelliler Milli Futbol Takımı, Çekya maçı için Prag'a gitti
Türkiye İşitme Engelliler Milli Futbol Takımı, Çekya maçı için Prag'a gitti
Türkiye İşitme Engelliler Milli Futbol Takımı, Çekya maçı için Prag'a gitti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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