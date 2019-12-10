Türkiye, İnsani Gelişme Endeksi’nde nasıl sınıf atladı?

10.12.2019 00:16 | Son Güncelleme: 10.12.2019 00:16

Türkiye, İnsani Gelişme Endeksi'nde tarihinde ilk kez çok yüksek insani gelişme kategorisinde yer aldı. 189 ülke arasında 59'uncu sırada yer alan Türkiye'nin sınıf atlaması hem yaşam beklentisinin yükselmesi hem de hesabın satın alma gücü paritesine göre GSMH ile yapılmasından kaynaklandı.