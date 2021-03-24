Türkiye ile Kenya arasında enerji iş birliğine dair mutabakat zaptı onaylandı
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Türkiye ile Kenya arasında enerji iş birliğine dair mutabakat zaptı onaylandı

24.03.2021 09:21 | Son Güncelleme: 24.03.2021 09:27
Türkiye ile Kenya arasında enerji iş birliğine dair mutabakat zaptı onaylandı

Türkiye ile Kenya arasında enerji ve hidrokarbon alanında iş birliğine ilişkin mutabakat zaptı onaylandı.

Türkiye ile Kenya arasında enerji ve hidrokarbon alanında iş birliğine ilişkin mutabakat zaptı onaylandı.

İki ülke arasındaki 8 Nisan 2014'te Ankara'da imzalanan Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kenya Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Enerji ve Hidrokarbon Alanında İş Birliğine İlişkin Mutabakat Zaptı, onaylanarak Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, söz konusu mutabakat zaptının hükümleri Cumhurbaşkanı tarafından yürütülecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Büşranur Begçecanlı

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