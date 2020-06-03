Türkiye ile Azerbaycan arasındaki vizeler karşılıklı olarak kaldırıldı Türkiye ile Azerbaycan karşılıklı olarak vize uygulamasını kaldırdı. Karar, Resmi Gazete'de bugün yayımlandı.

Türkiye ve Azerbaycan, imzalanan anlaşma ile karşılıklı olarak vize uygulamasını kaldırdıklarını duyurdu.

Resmi Gazete'de bugün yayımlanan milletlerarası antlaşmaya göre, her iki tarafın pasaport hamili vatandaşları, bir diğer ülkeye 90 gün süreyle seyahatlerinde vize yükümlülüğünden muaf tutulacak.

2601 numaralı kararda şu ifadeler yer aldı:

25 Şubat 2020 tarihinde Bakü'de imzlanan ekli "Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Azerbaycan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Karşılıklı Vize Muafiyetine Dair Anlaşma"nın onaylanmasına, 6458 sayılı Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanununun 18'inci maddesi ile 9 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2'nci ve 3'üncü maddeleri gereğinde karar verilmiştir.