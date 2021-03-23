Türkiye-Hollanda maçı ne zaman saat kaçta? Türkiye-Hollanda hangi kanalda? Türkiye-Hollanda maçı şifresiz mi?

2022 Dünya Kupası'nda futbol heyecanı tüm hızıyla devam ederken sporseverler Türkiye-Hollanda maçı hakkında araştırma yapmaya başladı. Peki, Türkiye-Hollanda maçı hangi kanalda? Türkiye-Hollanda maçı şifresiz canlı izlenecek mi? Türkiye-Hollanda maçı ne zaman, saat kaçta?

2022 Dünya Kupası'nda futbol büyük önem taşıyan maçta Ankaragücü - Galatasaray maçı ile karşı karşıya gelecek. Peki, Türkiye-Hollanda maçı ne zaman, saat kaçta? Türkiye-Hollanda maçı hangi kanalda, hakemi kim? Türkiye-Hollanda maçı şifresiz canlı izlenecek mi? İşte detaylar

TÜRKİYE-HOLLANDA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Türkiye-Hollanda, 2022 Dünya Kupası maçı Çarşamba günü oynanacak. Maçın başlama saati 20.00

TÜRKİYE-HOLLANDA MAÇI HANGİ KANALDA?

Türkiye-Hollanda maçı TRT 1 kanalından yayınlanacak.

TÜRKİYE-HOLLANDA MAÇI CANLI ŞİFRESİZ İZLENECEK Mİ?

Türkiye-Hollanda maçını TRT 1'den izleyebilirsiniz.