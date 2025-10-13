Türkiye Gürcistan muhtemel 11'ler açıklandı mı?

Dünya Kupası Elemeleri'nde nefesler tutuldu. A Millî Takım, 14 Ekim Salı akşamı Kocaeli Stadyumu'nda Gürcistan karşısına çıkacak. Bu kritik mücadele öncesinde futbolseverler "Türkiye – Gürcistan maçı ilk 11'i belli oldu mu?" sorusunun yanıtını arıyor. Gürcistan ise oynadığı üç karşılaşmadan 3 puan toplayarak grubun üçüncü basamağında yer alıyor. Vincenzo Montella yönetimindeki Millî Takım'ın sahaya hangi oyuncularla çıkacağı büyük merak konusu. Maç saati yaklaşırken "Türkiye – Gürcistan muhtemel kadroları" ve "ilk 11'ler" aramaları spor gündeminin en çok konuşulan başlıkları arasında yer alıyor.

TÜRKİYE-GÜRCİSTAN MAÇININ ÖNEMİ

Bu mücadele, Türkiye için sadece üç puan anlamına gelmiyor. Grupta zirve yarışını yakından ilgilendiren karşılaşmada alınacak galibiyet, takımın moral ve motivasyonunu artıracak. Kocaeli Stadyumu'ndaki atmosferin de bu hedefte büyük rol oynaması bekleniyor.

TÜRKİYE-GÜRCİSTAN MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Türkiye ile Gürcistan, 14 Ekim Salı günü saat 21.45'te Kocaeli Stadyumu'nda karşı karşıya gelecek. Mücadele öncesinde futbolseverlerin en çok merak ettiği konu ise, ilk 11'lerin açıklanıp açıklanmadığı oldu.

TÜRKİYE-GÜRCİSTAN İLK 11'LERİ BELLİ OLDU MU?

Türkiye-Gürcistan karşılaşmasının resmî ilk 11'leri henüz açıklanmadı. Ancak iki ekibin de muhtemel kadroları büyük ölçüde şekillendi. Teknik heyetlerin son antrenmanlarda denediği isimler, karşılaşmada sahaya çıkması beklenen oyuncular hakkında ipuçları veriyor.

TÜRKİYE MUHTEMEL İLK 11

Uğurcan Çakır – Zeki Çelik, Merih Demiral, Abdülkerim Bardakçı, Ferdi Kadıoğlu – Orkun Kökçü, Hakan Çalhanoğlu, Barış Alper, Arda Güler, Kenan Yıldız, Kerem Aktürkoğlu

GÜRCİSTAN MUHTEMEL İLK 11

Mamardashvili – Kakabadze, Kashia, Kvirkvelia, Shengelia – Kiteishvili, Kvekveskiri – Chakvetadze, Tsitaishvili, Davitashvili – Kvaratskhelia

HEDEF 3 PUAN!

A Milli Takım, Kocaeli Stadyumu'nda taraftar desteğini arkasına alarak sahadan galibiyetle ayrılmayı hedefliyor. Teknik direktör Vincenzo Montella yönetimindeki ay-yıldızlılar, gruptaki çıkışını sürdürmek ve liderlik mücadelesinde avantaj elde etmek istiyor. Gürcistan karşılaşması, grubun en kritik maçı olarak öne çıkıyor.