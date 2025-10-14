Türkiye Gürcistan maç istatistikleri ne, oyuncu reytingleri ve top kaybı sayıları ne? Kerem Aktürkoğlu, Yunus Akgün, Kenan Yıldız ...

2026 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu'nun dördüncü hafta maçında Türkiye, Gürcistan ile kozlarını paylaşıyor. Karşılaşmada milliler 3-0'lık üstünlüğünü sürdürüyor. İşte Türkiye - Gürcistan mücadelesine dair öne çıkan istatistikler, oyuncu puanları ve top kaybı verileri!

TÜRKİYE İLE GÜRCİSTAN SEKİZİNCİ KEZ KARŞI KARŞIYA

A Milli Futbol Takımı, 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu üçüncü maçında Gürcistan'ı ağırlamaya hazırlanıyor. Ay-yıldızlı ekip, bu mücadele ile birlikte Gürcistan karşısında sekizinci kez sahaya çıkacak. Milliler, önceki karşılaşmalarda elde ettiği avantajı sürdürerek sahadan galibiyetle ayrılmayı hedefliyor.

MAÇIN İLK 11'LERİ

Türkiye : Uğurcan Çakır, Mert Müldür, Merih Demiral, Abdülkerim Bardakcı, Eren Elmalı, Hakan Çalhanoğlu, İsmail Yüksek, Yunus Akgün, Arda Güler, Kenan Yıldız, Kerem Aktürkoğlu

Gürcistan : Giorgi Mamardashvili, Otar Kakabadze, Luka Lochoshvili, Giorgi Goglichidze, Saba Gocholeishvili, Nika Kiteishvili, Giorgi Mekvabishvili, Giorgi Kochorashvili, Zuriko Davitashvili, Khvicha Kvaratskhelia, Georges Mikautadze

TÜRKİYE GÜRCİSTAN MAÇ İSTATİSTİKLERİ?

Oyuncu reytingleri 1. yarı:

Çakır 6.5

Eren Elmalı 7.3

İsmail Yüksek 6.7

Bardakçı 8.2

MerihDemiral 9.7

Mert Müldür 6.9

Hakan Çalhanoğlu 9.5

Kenan Yıldız 8.3

Ara Güler 6.9

Kerem Aktürkoğlu 6.3

Yunus Akgün 7.1

Detaylar geliyor...