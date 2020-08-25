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Türkiye, Formula 1'in 2020 takviminde yer alacak

FIA, 9 yıl sonra Formula 1 takvimine Türkiye Grand Prix'sini dahil ettiğini duyurdu. İstanbul'un Tuzla ilçesinde yapılacak müsabakalar 13-15 Kasım tarihlerinde gerçekleştirilecek.

25.08.2020 14:31 | Son Güncelleme: 25.08.2020 14:45

Dünyanın bir numaralı motor sporları organizasyonu yeniden Türkiye'de düzenlenecek. FIA, Formula 1 takvimine Türkiye Grand Prix'sini dahil etti.

İstanbul, 2020 Formula 1 Dünya Şampiyonası'nın 14. ayağına ev sahipliği yapacak. Son olarak 2011'de F1 yarışının düzenlendiği İstanbul Park pisti, yeni tip koronavirüs salgını sebebiyle revize edilen 2020 takvimine alındı.

Türkiye, Formula 1'in 2020 takviminde yer alacak

YARIŞ KASIM AYINDA

Organizasyonun internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, şampiyonanın bu sezonki 14. mücadelesi, 15 Kasım'da Tuzla ilçesinde bulunan 5,3 kilometrelik pistte düzenlenecek.Ayrıca sezonun 15 ve 16. yarışları Bahreyn (29 Kasım ve 6 Aralık), 17. ve son yarışı da Birleşik Arap Emirlikleri'nde (13 Aralık) yapılacak.

7 YIL BOYUNCA TÜRKİYE'DEYDİ

İstanbul, 2005'ten 2011'e kadar 7 yıl boyunca F1 takviminde yer almıştı.

Türkiye, Formula 1'in 2020 takviminde yer alacak
Haber Yorumları (1)
007: HARİKA BİR HABER. 8. VİRAJ HERKES BİLMEZ ;)
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