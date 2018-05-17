Türkiye, FIFA Dünya Sıralamasındaki Yerini Korudu
Türkiye Milli Takımı, Uluslararası Futbol Federasyonları Birliği (FIFA) dünya sıralamasında 37. basamaktaki yerini korudu.
Türkiye Milli Takımı, Uluslararası Futbol Federasyonları Birliği (FIFA) dünya sıralamasında 37. basamaktaki yerini korudu.
FIFA'nın internet sitesinden açıklanan mayıs ayı dünya sıralamasına göre, 714 puana sahip ay-yıldızlılar, 37. sırada yer aldı.
FIFA Dünya Kupası'nın son şampiyonu Almanya, liderliğini sürdürdü. Brezilya'nın ikinci, Belçika'nın üçüncü sırada bulunduğu listenin ilk on sırasında bir değişiklik gerçekleşmedi.
Bir sonraki FIFA dünya sıralaması, 7 Haziran'da açıklanacak.
Sıralamada ilk 10'a giren ülkeler şöyle:
|Sıra
|Takım
|Puan
|Değişim
|1
|Almanya
|1544
|-
|2
|Brezilya
|1384
|-
|3
|Belçika
|1346
|-
|4
|Portekiz
|1306
|-
|5
|Arjantin
|1254
|-
|6
|İsviçre
|1179
|-
|7
|Fransa
|1166
|-
|8
|İspanya
|1162
|-
|9
|Şili
|1146
|-
|10
|Polonya
|1128
| -
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