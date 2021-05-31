Türkiye, EURO 2020 öncesi hazırlık maçında Gine ile golsüz berabere kaldı
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Türkiye, EURO 2020 öncesi hazırlık maçında Gine ile golsüz berabere kaldı

Türkiye, EURO 2020 öncesi hazırlık maçında Gine ile golsüz berabere kaldı
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A Milli Takımımız, EURO 2020 öncesi oynadığı ikinci hazırlık maçında Gine ile golsüz berabere kaldı. Ay-Yıldızlı takım üçüncü hazırlık maçını 3 Haziran Perşembe günü Almanya'da Moldova'yla oynayacak.

A Milli Futbol Takımı, Gine ile oynadığı hazırlık maçında rakibiyle 0-0 berabere kaldı.

SIRADAKİ RAKİP MOLDOVA

İlk yarısı daha düşük geçen tempoda A Milli Takımımız ikinci yarı gol ve goller bulabilmek adına daha fazla hücumu düşündü. Ancak yakaladığımız pozisyonlarını gole çeviremedik ve hazırlık maçından golsüz beraberlikle ayrıldık. A Milli Takım, EURO 2020 öncesinde üçüncü hazırlık maçını 3 Haziran Perşembe günü oynanacak. Ay-Yıldızlı takımın Almanya'da oynayacağı maçta rakibi Moldova olacak.

ŞENOL GÜNEŞ'TEN 7 DEĞİŞİKLİK

Hazırlık maçında Gine'yi Antalya Stadı'nda konuk eden A Milli Futbol Takımı'nda teknik direktör Şenol Güneş, son karşılaşmaya göre ilk 11'de 7 değişikliğe gitti. Ay-yıldızlı ekibin Azerbaycan ile oynadığı hazırlık maçında ilk 11'de sahaya çıkan Altay Bayındır, Merih Demiral, Çağlar Söyüncü, Taylan Antalyalı, Halil Akbunar, Orkun Kökçü ve Halil Dervişoğlu'nun yerine bu mücadelede, Mert Günok, Ozan Kabak, Mahmut Tekdemir, Dorukhan Toköz, İrfan Can Kahveci, Abdülkadir Ömür ve Enes Ünal ilk 11'de yer aldı.

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