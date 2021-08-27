Türkiye Eskrim Federasyonu, 21. Yüzyıl Özel Eğitim Kurumları ile iş birliği protokolü imzaladı
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Türkiye Eskrim Federasyonu, 21. Yüzyıl Özel Eğitim Kurumları ile iş birliği protokolü imzaladı

Türkiye Eskrim Federasyonu, 21. Yüzyıl Özel Eğitim Kurumları ile iş birliği protokolü imzaladı
Anadolu Ajansı / Ali Korkmaz - Haberler | Spor

Türkiye Eskrim Federasyonu, "21. Yüzyıl Özel Eğitim Kurumları-Karşıyaka Koleji" ile eskrim sporcularına yönelik "Eğitim iş birliği protokolü" imzaladı.

Türkiye Eskrim Federasyonu, "21. Yüzyıl Özel Eğitim Kurumları-Karşıyaka Koleji" ile eskrim sporcularına yönelik "Eğitim iş birliği protokolü" imzaladı.

Federasyondan yapılan açıklamada, federasyon başkanı Murat Atalı ile 21. Yüzyıl Özel Eğitim Kurumları Kurucu Müdürü Akın Usanmaz tarafından bir protokol imzalandığı belirtildi.

Bu doğrultuda federasyon üye ve çalışanları ile lisanslı eskrimci, eskrim antrenör ve hakemlerinin 1. derece yakını öğrenciler, 21. Yüzyıl Özel Eğitim Kurumlarından eğitim ücreti ve sözleşme bedeli üzerinden yüzde 15 oranında indirimle faydalanabilecek.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Türkiye Eskrim Federasyonu Başkanı Murat Atalı, tüm ülkede, eğitimde sporu ve sporcuyu destekleyen proje ve faaliyetlerin artarak devam ettiğini belirtti.

İmzaladıkları protokolle eskrim branşının daha çok çocuğa ulaşıp tanınabilirliğinin artırılmasına yönelik örnek teşkil edebilecek bir projeyi hayata geçirdiklerini aktaran Atalı, şunları kaydetti:

"Bu anlamda İzmir'de örnek bir okul olan 21. Yüzyıl Özel Eğitim Kurumlarının eskrim sınıfı oluşturmasının da çok değerli ve faydalı olacağına inanıyoruz. Eğitim protokollerini yapmaya devam edeceğiz. Bu gibi anlamlı iş birliklerinin artarak devam etmesini hedefliyor, protokolün eskrim camiamıza hayırlı, uğurlu olmasını diliyoruz."

Kurum müdürü Akın Usanmaz ise pilot bir okulda açmayı planladıkları eskrim sınıfı ile eskrimi branş dersi olarak vermek istediklerini belirterek, "Başarılı ve gelecek vadeden sporcularda sağlayacağımız desteği artırarak, burs oranını yüzde 50 şeklinde uygulayabiliriz." ifadelerini kullandı.???????

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ali Korkmaz

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