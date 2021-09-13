Türkiye Erkekler Voleybol turnuvasından elendi mi, maçı neden yok? 2021 CEV Avrupa Şampiyonası Türkiye yok mu, elendi mi, hangi takıma elendi?

CEV Avrupa Erkekler Şampiyonası'nda milli takımımız elendi mi? Türkiye turnuvada neden yok, elendi mi? CEV Avrupa Şampiyonası Türkiye maçı ne zaman?

2021 CEV AVRUPA ERKEKLER VOLEYBOL ŞAMPİYONASI BİLGİLER

2021 Avrupa Erkekler Voleybol Şampiyonası, Avrupa Erkekler Voleybol Şampiyonası'nın 32. turnuvasıdır. Avrupa Şampiyonası 2. kez 4 ülkede oynanacak. Bu ülkeler: Polonya, Çek Cumhuriyeti, Estonya ve Finlandiya. Turnuvada 24 takım mücadele edecek.

Polonya'daki maçlar Gdansk, Katoviçe ve Kraków'da; Finlandiya'daki maçlar Tampere'de; Çek Cumhuriyeti'ndeki maçlar Ostrava'da ve Estonya'daki maçlar Tallinn'de oynanacak.

TÜRKİYE'NİN 2. TURDAKİ RAKİBİ KİM?

Milli takımımız C grubunu 3. sırada bitirdi. Bu duruma göre Türkiye bir üst turda Sırbistan ile eşleşti. Haberler.com son dakika haberler, gündem haberler ve tarafsız haberler için okumaya devam edin.

Maç tarihi şöyle: Haberler.com okumaya devam edin. Sizlere en doğru bilgileri tarafsız şekilde iletiyoruz.

Sırbistan - Türkiye : 12 Eylül Pazar günü oynanacak.

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Maç 3-2 Sırbistan'ın üstünlüğü ile sonuçlandı. Buna göre Milli Takımımız son 16 turunda Sırbistan'a yenilerek turnuvaya veda etmiş oldu.

2021 CEV TÜRKİYE ELENDİ Mİ?

Milli Takımımız maalesef son 16 turunda setlerde Sırbistan'a 3-2 yenildi ve turnuvaya veda etti.

2021 CEV Olası Çeyrek Final Eşleşmeleri:

Polonya - Finlandiya maçı kazananı ile Rusya - Ukrayna maçı kazananı çeyrek finalde eşleşecek.

Fransa - Çek Cumhuriyeti ile Slovenya - Hırvatistan maçı kazananı çeyrek finalde eşleşecek.

Hollanda - Portekiz ile Sırbistan - Türkiye maçı kazananı çeyrek finalde eşleşecek.

İtalya - Letonya ile Almanya - Bulgaristan maçı kazananı çeyrek finalde eşleşecek.

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