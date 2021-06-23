Türkiye Drone Şampiyonası finalinin ilk etabı Elazığ'da yapılacak

Türkiye Drone Şampiyonası Final Yarışı'nın ilk etabı, 3-4 Temmuz'da Elazığ'da düzenlenecek.

Türkiye Drone Şampiyonası Final Yarışı'nın ilk etabı, 3-4 Temmuz'da Elazığ'da düzenlenecek.

Türkiye Hava Sporları Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Teknofest ve Pilot Event tarafından organize edilecek yarışlara 32 sporcu katılacak.

Yarışlara katılabilmek için Gençlik ve Spor İl Müdürlüklerinden alınan insansız hava araçları lisansına sahip olma şartı aranacak.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sinem Er