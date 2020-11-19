Türkiye, deplasmanda Macaristan'a 2-0 yenildi
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Türkiye, deplasmanda Macaristan'a 2-0 yenildi

19.11.2020 00:34 | Son Güncelleme: 19.11.2020 00:49

Milliler, Macaristan'da kabusu yaşadı! UEFA Uluslar Ligi son maçında Macaristan'a 2-0 kaybeden Türkiye, Sırbistan'ın Rusya'yı mağlup etmesiyle C Ligi'ne düştü.

UEFA Uluslar B Ligi 3. Grup son maçında Türkiye, Macaristan ile deplasmanda karşı karşıya geldi. Milliler, ikinci yarıda yediği golle mücadeleden puansız ayrıldı.

Karşılaşmanın gollerini 57. dakikada David Siger ve 90+5. dakikada Varga'dan geldi ve Macarlar mücadeleyi 2-0 kazandı.

Bu sonuçla 6 maç sonunda 6 puanda kalan ay yıldızlılar, Sırbistan'ın Rusya'yı 5-0 yenmesiyle grubu sonuncu tamamladı ve bir alt lige düştü. Macaristan ise 11 puanla grubu lider tamamlayıp A Ligi'ne çıkmaya hak kazandı.

SIRBİSTAN, RUSYA'YA FARK ATTI

Grubun bir diğer maçında Sırbistan, Rusya'yı Jovic (2), Radonjic, Vlahovic ve Mladenovic'in golleriyle evinde 5-0 mağlup etmeyi başardı.

MAÇTAN DAKİKALAR

Dakika 1: Karşılaşma. hakem Ivan Kruzliak'ın çaldığı düdükle başladı.

Dakika 5: Milli Takım'ın kazandığı serbest vuruşta topun başına Hakan Çalhanoğlu geçti. Tecrübeli futbolcunun vuruşunda top kaleci Dibuzs'ta kaldı.

Dakika 21: Caner'in sol kanattan ortasına ceza sahasında yükselen ve kafa vurmayı deneyen Kenan, öncesinde ofsayta yakalandı.

Dakika 27: Hakan Çalhanoğlu'nun ceza sahası içinden çektiği şutu kaleci Dibusz'da kaldı.

Dakika 40: Caner'in sol kanattan yerden yaptığı ortasına ceza sahasında Ozan gelişine vurmayı denedi ama ıska geçti.

Dakika 45: Mücadelenin ilk yarısı 0-0 sona erdi.

Dakika 46: Karşılaşmanın ikinci yarısı başladı.

Dakika 57: Macaristan, David Siger ile 1-0 öne geçti. Hızlı gelişen atakta Mert'ten sekip direğe çarpan topu tamamlayan Siger topu ağlara yolladı.

Dakika 78: Deniz Türüç'ün sağ kanattan son çizgiye inip içeri çevirdiği topu kaleci Dibusz çeldi.

Dakika 90+5: Macaristan Varga'nın attığı golle farkı 2'ye çıkardı ve sahadan 2-0 galip ayrıldı.

Türkiye, deplasmanda Macaristan'a 2-0 yenildi
Haber Yorumları (5)
VATANDAŞ: Hepiniz defolun su milli takımdan ,Caner ,Merih,ve bir kaç kişi hariç.Senolcum sende git mahalle takımı çalıştır.Artik utanıyorum yahu bu oyuncuların neden motivasyonu ve kondisyon u yok.cogu kız gibi oynuyor.Aman bana birşey olmasın kendi takımında oynayamam diye.Kardesim gönülsüzleri oynatma.Futbol mafyasına son! Hep yapışmışsiniz koltuklara aynı siyasette olduğu gibi.
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KARTAL: bunlardan ne bekiyorduki biz kupama alacaklardi sanki bize bunlara parayi ver bar pavyon gezsinler umrundami milli takim
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CANMEN: Macarlara iki defa yeniliyorsan. . . o zaman küme düsme az bile. . . tebrikler bi senede iki sefer küme düstük. . .
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