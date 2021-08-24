Türkiye'den yapay zeka atağı: 2025'e kadar 50 bin istihdam sağlanacak

Türkiye'nin yapay zeka çalışmalarına yön verecek "Ulusal Yapay Zeka Stratejisi"nin tanıtım programına katılan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "2025'te yapay zeka alanındaki istihdamın en az 50 bine ulaşmasını hedefliyoruz. Bu nedenle nitelikli insan kaynağının yetişmesi için çok önemli tedbirler belirledik" dedi.

Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanlığı ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından hazırlanan, Türkiye'nin 5 yıllık dönemdeki yapay zeka çalışmalarına yön verecek ilk "Ulusal Yapay Zeka Stratejisi" Bilişim Vadisi'nde kamuoyuna tanıtıldı. Programda konuşan Bakan Varank, 2025'e kadar yapay zeka alanında 50 bin kişiye istihdam hedeflendiğini söyledi.

Bakan Varank konuşmasının devamında şu ifadeleri kullandı:

"Yapay Zeka Stratejimizde belirlenen tedbirlerle desteklerimizi daha da etkinleştireceğiz ve bu alanda da yeni 'unicorn'lar çıkaracağız. Ulusal Yapay Zeka Stratejimizde deneyen, keşfeden, öğrenen ve bu doğrultuda kendisini sürekli güncelleyen bir ekosistemin oluşturulmasını hedefledik. 2025'te yapay zeka alanındaki istihdamın en az 50 bine ulaşmasını hedefliyoruz. Bu nedenle nitelikli insan kaynağının yetişmesi için çok önemli tedbirler belirledik.

"TÜRKİYE YAPAY ZEKA STRATEJİSİ YAYINLAYAN SAYILI ÜLKELERDEN"

Burada bize düşen bu dönüşümün topluma en faydalı şekilde gerçekleşmesini sağlamak ve kimseyi geride bırakmamaktır. Türkiye yapay zeka alanında strateji yayınlayan sayılı ülkeler arasında yer almış oldu.

"MİLLİ HASILAYA KATKISINI YÜZDE 5'E ÇIKARMAYI HEDEFLİYORUZ"

2025 yılında yapay zeka teknolojilerinin milli hasılaya katkısını yüzde 5'e çıkarmayı hedefliyoruz. Buna yönelik hamlelerimizi elbette yapacağız. Yakın zamanda küresel inovasyon endeksi sonuçları açıklanacak. Yapay Zeka Stratejimizde belirlenen tedbirlerle desteklerimizi daha da etkinleştireceğiz ve bu alanda da yeni 'unicorn'lar çıkaracağız.

Yapay zeka alanındaki hedeflerimize ulaşmanın bir diğer ön şartı da Ar-Ge'nin yaygınlaştırılmasından geçiyor. Özel sektörün yaptığı yatırımları teşvik ediyoruz. Bugün itibariyle 1593 Ar-Ge ve tasarım merkezimiz Türkiye'de faaliyet gösteriyor."