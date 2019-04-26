Türkiye'deki Suriyeliler - Economist: Ekonomi Yavaşladıkça Mültecilere Tavır Sertleşiyor

İngiltere'de yayımlanan haftalık The Economist dergisi son sayısında, Türkiye'de ekonomi yavaşladıkça Suriyeli mültecilere yönelik tavrın da sertleştiğini yazdı. Dergi, "Türklerin çoğu Suriyeli mültecilerin geri dönmelerini istiyor" diyor.

Mersin'den kaleme alınan yazı, Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen Vahap Seçer'in seçim kampanyası sırasında yaptırdığı bir anketin sonuçlarının hatırlatılmasıyla başlıyor.

Seçer internet üzerinden seçmenlere, kendilerini en çok kaygılandıran konunun ne olduğunu sormuş.

Ankete katılanlardan yüzde 66'sı bu soruya, "Suriyeliler" yanıtını vermiş.

Yazıda Türkiye'nin 3 milyon 600 bin mülteciye muamelesi nedeniyle övüldüğünü ancak mültecilere yönelik hıncın arttığı vurgulanıyor.

Muhalif siyasetçilerin de düzenli olarak "mülteci kartını" oynadıkları yorumu yapılıyor, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in "Suriyelileri geri göndereceğiz" dediği hatırlatılıyor.

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Seçer: Suriyeliler gizlice çalışıyor

The Economist'teki yazıdan bazı satırlar şöyle:

"AK Parti lideri ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdpoğan, mültecilerin çoğu için bir kahraman. Ancak o bile mültecilerin artık kabak tadı verdiği görüşünde. AK Parti'nin İstanbul'da seçimleri (resmi olmayan sonuçlara göre) kaybeden adayı, eski Başbakan (Binali Yıldırım) bile kampanyasında, kamu düzeni ve güvenliği için tehdit oluşturan Suriyelileri "kulaklarından tutarak" sınırdışı edeceği uyarısında bulundu.

"Geçen yıl yapılan bir çalışmada Türklerin yüzde 86'sının hükümetten mültecileri Suriye'ye göndermesini istediğini gösterdi. Mersin'in eski kent merkezinde kuyumcu dükkanı işleten Ayhan, 'Erdoğan gerçek bir Müslüman ve insanlık adına kapılarımızı açtı, doğru olan da buydu. Ancak bir yere misafir olarak geldiğinizde 3-5 yıl içinde ayrılmaya başlamalısınız' diyor.

"Mersin'de Suriyeliler nüfusun yüzde 10'dan fazlasını oluşturuyor. Halk onların maaşları düşürdüklerinden, kiraları yükselttiklerinden ve vergi ödemekten kaçındıklarından şikayetçi."

"Türkiye'de işsizlik oranı yüzde 15'e ulaştı ve son 10 yılın en yüksek düzeyine çıktı. Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, 'Vatandaşlarımız iş bulamıyor ancak Suriyeliler gizlice çalışıyor, dükkanlarını tescil ettirmiyor, bunlar da halkı öfkelendiriyor' diyor.

'Türkiye'nin mülteci politikası daha fazla sürdürülemez' uyarısı

"Türkler ve Suriyeliler arasında bugüne kadar çok nadir şiddet olayları yaşandı. Ancak uzmanlar, Türkiye'nin mülteci politikasının daha fazla sürdürülemeyeceği uyarısında bulunuyor. Hükümet 2011'den bu yana Suriyeliler için yaklaşık 37 milyar dolar harcadığını iddia ediyor. Bu biraz abartılı bir rakam olabilir ancak Türkiye'nin Suriyeliler için herhangi bir Avrupa ülkesinden çok daha fazlasını yaptığı inkar edilemez.

"İltica ve Göç Araştırma Merkezi Başkanı Metin Çorabatır, Türkiye'nin şimdi bir sonraki adımı atması ve Suriyelilere resmen mülteci statüsü vermesi gerektiğini söylüyor. Çorabatır'a göre Türkiye, gelecekte onların entegrasyonu ve kamuoyunda farkındalık oluşturmaya yönelik programlar için daha fazla yatırım yapmalı.

"Sayın Erdoğan'ın hükümeti Suriyelilerin nihayetinde gönüllü olarak ülkelerine döneceği görüşündeydi. Ancak yapılan çalışmalar onların çoğunun bunu yapmak istemediklerini gösteriyor.

"Eski bir avukat olan ve Suriye'de rejim güçlerinin mahallesini bombalamaya başlaması sonrası 5 yıl önce memleketi Halep'ten kaçan Firas Fanari bu kişilerden biri. Mersin'deki apartmanında arada kahve ve sigara içip bisküvi yerken, 'Sarhoş bir asker kontrol noktasında kızımı kaçırmaya çalıştı. Suriye'nin o an benim için bittiğine karar verdim' diyor. Kızı şimdi Mersin'de okuyor. İstanbul'da bir okulda işletme dalında yüksek lisans yapmak istiyor. Eşi bir pastane açmak istiyor. Küçük oğlu ise Türkçeyi Arapçadan daha iyi konuşuyor. 'Biz artık Türküz sadece doğru evraklara sahip değiliz' diyor."