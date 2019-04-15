Türkiye'de Üretip Dünyayı Temizliyorlar

Bayersan işletme sahibi İbrahim Bayraktar, "2000 yılından beri sektörde faaliyet gösteriyoruz. Avrupa standartlarında üretim yapıyoruz ve yüzde 80 ihracat kapasitesine sahibiz. İç piyasada da ürünlerimizi tanıtıp satmaya çalışıyoruz." dedi.

İHRACAT AĞI GENİŞ

İstanbul, Silivir'de üretim hattına sahip olan firmanın sahibi İbrahim Bayraktar, "Batı Avrupa ülkeleri, Hindistan, Amerika, Kuzey Afrika bizim ihracat payımız içerisinde yer alan noktalar. Ülkemizde de hastaneler, oteller ve endüstriyel temizlik firmalarına hizmet sunuyoruz." ifadelerini kullandı.

"HEDEF DAHA ÇOK BÜYÜMEK"

İbrahim Bayraktar, "Firma olarak gelecekteki hedefimiz pazardaki payımızı artırmak. Bunun için çalışmalarımızı sürdürüyoruz ve büyümek ve ülkemize katkı sağlamak elimizden geleni yapıyoruz." şeklinde konuştu.