Türkiye'de narenciye ihracatı yılın ilk yarısında yüzde 13 arttı
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Türkiye'de narenciye ihracatı yılın ilk yarısında yüzde 13 arttı

Türkiye'de narenciye ihracatı yılın ilk yarısında yüzde 13 arttı
Anadolu Ajansı / Mustafa Ünal Uysal - Haberler | Ekonomi

Ulusal Turunçgil Konseyi Başkanı Kemal Kaçmaz, ülkede yılın ilk 6 ayında narenciye ihracatının 2020'nin aynı dönemine göre yüzde 13 artarak 374 milyon dolara ulaştığını söyledi.

Ulusal Turunçgil Konseyi Başkanı Kemal Kaçmaz, ülkede yılın ilk 6 ayında narenciye ihracatının 2020'nin aynı dönemine göre yüzde 13 artarak 374 milyon dolara ulaştığını söyledi.

Kaçmaz, AA muhabirine, narenciyenin yaş sebze meyve ihracatında önemli paya sahip olduğunu belirtti.

Türk narenciyesinin piyasada talep görmeye devam ettiğini dile getiren Kaçmaz, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele sürecinde sektörde ihracattaki artışın sevindirici olduğunu anlattı.

Kaçmaz, yılın ilk yarısında sektörlerinin ülke ekonomisine önemli katkı sunduğuna dikkati çekerek, "Ocak-haziran döneminde gerçekleşen ihracatla 374 milyon dolar döviz girdisi sağlanmıştır. Bu da geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 13 artışın yaşandığını gösteriyor. Bu durum turunçgil ihracatının yaş meyve sebze sektöründe ne kadar önemli bir grup olduğunu ortaya koymaktadır." dedi.

Kaçmaz, dış satımda ürün bazında ilk sırada mandalinanın bulunduğunu, bunu limon, portakal ve greyfurtun takip ettiğini bildirdi.

Ocak-haziran dönemindeki ihracatın sektör tarafından olumlu karşılandığını ifade eden Kaçmaz, şöyle konuştu:

"Salgın döneminde bu ihracat bizim için sevindirici. Geçtiğimiz sezon rekoltede yaşanan düşüklüğe rağmen bu artışın olması Türk narenciyesine olan talebi ortaya koymaktadır. İlk yarıdaki bu artışın ikinci yarıda artarak devam etmesini bekliyoruz. Çünkü salgının hafiflemesi, kısıtlamaların kaldırılması, turizm sezonunun açılması ikinci yarıya olumlu etki yapacaktır."

"Türk ürünleri gittiği yerde tescillendi"

Mersin Turunçgil Üreticileri Birliği Başkanı Ahmet Dursun Şahin de ihracat artışını güzel bir gelişme olarak değerlendirdi.

Salgın döneminde Türk narenciyesine talebin arttığını vurgulayan Şahin, "Bu süreçte ihracatımız arttı. Ürünlerimiz kaliteli bir şekilde ihraç ediliyor. Türk ürünleri gittiği yerde tescillendi. Şu an soğuk hava depolarındaki ürünlerimiz ihraç ediliyor. Gelecek dönemde ihracatımızın daha da artacağına inanıyoruz." dedi.

Mersin Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Ayhan Kızıltan, turunçgilin hem bölge hem de ülke adına stratejik bir ürün olduğunu belirterek, sektörde çok sayıda kişinin istidam edildiğini söyledi.

Kızıltan, "Turunçgil ihracatının tamamen ülkemizin kazanç hanesine yazılıyor olmasını değerli buluyorum. Uzun süredir evlerinde kalan vatandaşların artık alışverişe çıkma, gezme isteğinin artmasından dolayı pandemi sürecinde zorunlu olarak kapanan sektörlerin canlanıp toparlanacağına inanıyorum." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Ünal Uysal

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Türkiye'de narenciye ihracatı yılın ilk yarısında yüzde 13 arttı - Haberler Ekonomi
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