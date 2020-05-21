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Fitch'ten Türkiye'de faaliyet gösteren 9 bankaya kötü haber! Hepsini negatife düşürdü

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch, Türkiye'de faaliyet gösteren 9 yabancı sermayeli bankanın kredi notu görünümünü negatife düşürdü. Fitch'e göre dış finansman gereğinden dolayı bankalara müdahale ekonomi üzerinde risk oluşturuyor.

21.05.2020 12:37 | Son Güncelleme: 21.05.2020 12:50

Kredi derecelendirme kuruluşu Fitch, Türkiye'de faaliyet gösteren yabancı sermayeli 9 bankanın kredi notu görünümünü düşürdü. Fitch'in kredi notunu görünümünü düşürdüğü bankalar arasında ING Bank, Denizbank, QNB Finansbank, Türk Ekonomi Bankası (TEB), ICBC Turkey, Alternatifbank, Burgan Bank, Kuveyt Türk ve Türkiye Finans yer alıyor.

DURAĞANDAN NEGATİFE DÜŞÜRDÜ

Fitch ilgili bankaların uzun dönem yabancı para cinsinden kredi notunu "B+" olarak sabit tutarken not görünümlerini ise "durağan"dan "negatife" düşürdü. Bankaların finansal kapasite derecelendirmeleri (VR) bu değişiklikten etkilenmedi.

MÜDAHALE, BANKALARIN İMKANLARINI KISITLAYABİLİR

Negatif görünüm Fitch'in Türkiye'nin dış finansman ihtiyaçlarının hükümetin bankacılık sektörüne müdahale etme riskini artırmasını yansıtıyor. Fitch bu durumun bankaların döviz yükümlülüklerini yerine getirme imkanlarını kısıtlayabileceğini öngörüyor. Fitch Türkiye'nin yüksek dış finansman ihtiyacının büyük bir kısmının bankacılık sektörü aracılığıyla sağlandığını, bunun da piyasa erişimini korumak ve sermaye kontrollerinden kaçınmak için önemli bir teşvik yarattığını da belirtti.

Fitch'ten Türkiye'de faaliyet gösteren 9 bankaya kötü haber! Hepsini negatife düşürdü

Ekonomi Manşet

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