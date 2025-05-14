Türkiye'de en çok kupa kazanan futbolcu kim, Muslera mı?

Uruguaylı file bekçisi, bu süre zarfında hem Galatasaray hem de Türk futbol tarihine adını altın harflerle yazdırmayı başardı. Peki, Türkiye'de en çok kupa kazanan futbolcu kim, Muslera mı?

TÜRKİYE'DE EN ÇOK KUPA KAZANAN FUTBOLCU MUSLERA MI?

Galatasaray formasını 2011 yılından bu yana giyen Fernando Muslera'nın, bu sezonun ardından Türkiye'deki futbol kariyerini sonlandırması bekleniyor. Uruguaylı file bekçisi, bu süre zarfında hem Galatasaray hem de Türk futbol tarihine adını altın harflerle yazdırmayı başardı. Galatasaray kariyerinde 18 kupa kazanan Muslera, bu sezon Süper Lig ve Türkiye Kupası'nı da kazanması halinde toplam kupa sayısını 19'a çıkararak, bir Süper Lig takımıyla en çok kupa kazanan futbolcu olarak tarihe geçecek.

Fernando MusleraTürkiye kariyerinde 8. Süper Lig şampiyonluğu var. Galatasaray bu yıl da şampiyon olursa Muslera'nın kupa sayısını 19'a çıkarak rekor kıracak.