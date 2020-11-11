Türkiye'de dokuz ayda 909 milyon tavuk kesildi
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Türkiye'de dokuz ayda 909 milyon tavuk kesildi

11.11.2020 11:03 | Son Güncelleme: 11.11.2020 11:07
Türkiye'de dokuz ayda 909 milyon tavuk kesildi

Türkiye genelindeki kümes hayvancılığı işletmelerinde, yılın ilk dokuz ayında, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 0.5 artışla toplam 909 milyon 310 bin tavuk kesildi.

Türkiye genelindeki kümes hayvancılığı işletmelerinde, yılın ilk dokuz ayında, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 0.5 artışla toplam 909 milyon 310 bin tavuk kesildi. 

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) verilerine göre, bu dönemde tavuk eti üretimi de yüzde 0.9 artışla 1 milyon 612 bin tona yüksedi.

Eylül ayında ise, kesilen tavuk sayısı yüzde 7.9 düşüşle 95 milyon 949 bine, tavuk eti üretimi de yüzde 7.8 düşüşle 174 bin tona geriledi.Yılın ilk dokuz ayında toplam tavuk yumurtası üretimi de yüzde 0.5 düşüşle 14 milyar 643 milyon 728 bin adete geriledi. Yumurta üretimi Eylül ayında da yüzde 4.5 düşüşle 1 milyar 617 milyon adete düştü.

Hindi ati üretimi ise Eylül'de yıllık bazda yüzde 19 düşüşle 4 bin 563 tona gerilerken, yılın ilk dokuz aylık döneminde yıllık bazda yüzde 5.5 artışla 44 bin 788 tona yükseldi. (Tablo)

 


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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