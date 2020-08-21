Türkiye'de bulunan yabancı plakalı araçların kullanım süresi 31 Ekim'e uzatıldı Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Türkiye'de bulunan kişisel kullanıma mahsus yabancı plakalı araçların kullanımın süresinin 31 Ekim'e kadar uzatıldığını söyledi.

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Türkiye'deki yabancı plakalı araçların yurtta kalma süresiyle ilgili çok önemli bir açıklama yaptı. Pekcan, yurtta kalma süreleri 1 Şubat itibariyle bitmiş olan araçların başvuru yapılmaksızın yurtta kalma sürelerinin 31 Ekim'e kadar uzatıldığını söyledi.

Sosyal medya üzerinden açıklama yapan Pekcan şu ifadeleri kullandı:

Türkiye'de bulunan kişisel kullanıma mahsus yabancı plakalı kara taşıtlarından, yurtta kalma süresi 1 Şubat 2020 tarihinden sonra bitmiş veya bitecek olanlar için süre sonu gümrük idaresine başvuru yapılmasına gerek olmaksızın 31 Ekim 2020 (bu tarih dahil) tarihine kadar uzatıldı.

"VATANDAŞLAR MAĞDURİYET YAŞAMAYACAK"

Bu sayede, yurt dışında yaşayan vatandaşlarımız araçlarını yurt dışı edememeleri nedeniyle herhangi bir mağduriyet yaşamayacaklardır.