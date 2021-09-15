Türkiye'de bir ilk, Turgutlu yama makinesine kavuştu - Haberler
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Türkiye'de bir ilk, Turgutlu yama makinesine kavuştu

İhlas Haber Ajansı / İlker Uyar - Haberler | Yerel

Türkiye'de bir ilk, Turgutlu yama makinesine kavuştu Turgutlu Belediyesi, Türkiye'de bir ilk olan soğuk asfalt yama aracını satın aldı.

Türkiye'de bir ilk, Turgutlu yama makinesine kavuştu

MANİSA - Turgutlu Belediyesi, Türkiye'de bir ilk olan soğuk asfalt yama aracını satın aldı. Soğuk asfalt yama aracıyla çalışmaların ilki Koşukırı Mevkisinde, Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın, Başkan Yardımcıları Ahmet Daşkan ve Evren Erbaş Ser'in katılımıyla gerçekleştirildi.

Kentin tüm noktalarında yaşanan yol sorununu en hızlı ve etkili bir şekilde çözmek için birbiri ardına yatırımlarını gerçekleştiren Turgutlu Belediyesi, araçlarına bir yenisini daha ekledi. Türkiye'de bir ilk olan soğuk asfalt yama aracı, Turgutlu Belediyesinin satın aldığı yeni araçlardan biri oldu.

Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın, Başkan Yardımcıları Ahmet Daşkan, Evren Erbaş Ser, Fen İşleri Müdürü İbrahim Tunçkol ve Zabıta Müdürü Hasan Kızıl ile birlikte Koşukırı Mevkisinde başlayan asfalt yama çalışmalarının ilkini gerçekleştirdi. Çalışmalar sırasında Başkan Çetin Akın da asfalt yaması yaptı.

"Türkiye'de bir ilki daha Turgutlu'muza kazandırdık"

Hem soğuk asfalt yama aracını tanıtan hem de çalışmaları yakından takip eden Başkan Çetin Akın, bir sözü daha yerine getirmenin mutluluğunu yaşadıklarını söyledi. Başkan Çetin Akın konuyla ilgili şu açıklamada bulundu: "Asfalt şantiyemizi kurmamızın ardından ova yollarımızda çalışmalarımıza başlamıştık. Ova yollarımızda şu anda hedeflediğimiz 50 kilometreye ulaşmış durumdayız. Hemşehrilerimize bir başka söz daha vererek Türkiye'de bir ilk olan soğuk asfalt yama aracını alacağız demiştik ve bu sözümüzü de tuttuk. Bugün Turgutlu'muza daha kaliteli hizmet verebilmek için araç kampımızı geliştiriyoruz. İşlerimizi çok hızlı yapabilecek olduğumuz soğuk asfalt yama aracını Fen İşleri Şantiyemize kazandırdık. Çalışmalarımız ve yeni aracımız Turgutlu'muza hayırlı olsun.

Türkiye'de bir ilk, Turgutlu yama makinesine kavuştu

Türkiye'de bir ilk, Turgutlu yama makinesine kavuştu

Türkiye'de bir ilk, Turgutlu yama makinesine kavuştu

Türkiye'de bir ilk, Turgutlu yama makinesine kavuştu

Türkiye'de bir ilk, Turgutlu yama makinesine kavuştu
İhlas Haber Ajansı / İlker Uyar - Son Dakika Haberleri
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