Türkiye'de bir banka daha kuruldu
Türkiye'de yeni bir banka daha kuruldu. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun (BDDK) "Destek Yatırım Bankası AŞ" unvanlı bir kalkınma ve yatırım bankası kurulmasına izin verilmesine ilişkin kararı bugünkü Resmi Gazete'de yayımlandı.
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun (BDDK) "Destek Yatırım Bankası AŞ" unvanlı bir kalkınma ve yatırım bankası kurulmasına izin verilmesine ilişkin kararı bugünkü Resmi Gazete'de yayımlandı.
Kararda, Destek Faktoring AŞ, Altunç Kumova, Azize Binnur Tosun, Özgür Akayoğlu ve Kerim Tosun tarafından 300 milyon TL sermayeli "Destek Yatırım Bankası AŞ" unvanlı bir kalkınma ve yatırım bankası kurulmasına izin verilmesine karar verildiği bildirildi.
TÜRKİYE'DE 55 BANKA VAR
Destek Yatırım Bankası'na kuruluş izni verilmesinin ardından Türkiye'deki banka sayısı 55'e yükseldi.
Mevduat bankaları 32
Kalkınma ve Yatırım bankaları 15
Katılım bankaları 6
TMSF bünyesindeki bankalar 2
Kaynak: Anadolu Ajansı