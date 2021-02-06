Türkiye'de bir banka daha kuruldu
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Türkiye'de bir banka daha kuruldu

06.02.2021 09:09 | Son Güncelleme: 06.02.2021 09:42
Türkiye'de bir banka daha kuruldu

Türkiye'de yeni bir banka daha kuruldu. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun (BDDK) "Destek Yatırım Bankası AŞ" unvanlı bir kalkınma ve yatırım bankası kurulmasına izin verilmesine ilişkin kararı bugünkü Resmi Gazete'de yayımlandı.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun (BDDK) "Destek Yatırım Bankası AŞ" unvanlı bir kalkınma ve yatırım bankası kurulmasına izin verilmesine ilişkin kararı bugünkü Resmi Gazete'de yayımlandı.

Kararda, Destek Faktoring AŞ, Altunç Kumova, Azize Binnur Tosun, Özgür Akayoğlu ve Kerim Tosun tarafından 300 milyon TL sermayeli "Destek Yatırım Bankası AŞ" unvanlı bir kalkınma ve yatırım bankası kurulmasına izin verilmesine karar verildiği bildirildi.

TÜRKİYE'DE 55 BANKA VAR

Destek Yatırım Bankası'na kuruluş izni verilmesinin ardından Türkiye'deki banka sayısı 55'e yükseldi.

Mevduat bankaları 32

Kalkınma ve Yatırım bankaları 15

Katılım bankaları 6

TMSF bünyesindeki bankalar 2

Türkiye'de bir banka daha kuruldu

Kaynak: Anadolu Ajansı

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