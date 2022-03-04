Türkiye Davis Kupası ilk gününde Özbekistan ile 1-1 berabere kaldı

A Milli Erkek Tenis Takımı, Davis Kupası Dünya Grubu 1 play-off müsabakasının ilk gününe Özbekistan ile 1-1 beraberlikle başladı.???????

Taşkent Büyükelçisi Olgan Bekar ile Türkiye Tenis Federasyonu Başkanı Cengiz Durmuş'un da izlediği serinin ilk maçında Özbek sporcu Sanjar Fayziev ile karşılaşan Cem İlkel, 2 saat 38 dakika süren maçı 6-3, 6-7, 6-4 kaybetti.

İlk günün ikinci eşleşmesinde Altuğ Çelikbilek ve Sergey Fomin karşı karşıya geldi. Maçta Çelikbilek, Özbek sporcu Fomin karşısında 1 saat 16 dakika süren maçta 6-3, 6-4 yenmeyi başardı.

5 Mart'ta ikinci gün müsabakalarında çiftlerde Yankı Erel-Ergi Kırkın ile Sanjar Fayziev-Sergey Fomin ikilisi, teklerde Altuğ Çelikbilek ile Sanjar Fayziev, Cem İlkel ile Sergey Fomin karşılaşacak.???????