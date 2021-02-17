Türkiye Buz Pateni Federasyonu Başkanı Özdemir, çevrim içi toplantı düzenledi

Türkiye Buz Pateni Federasyonu Başkanı Gökhan Özdemir, Merkez Hakem Kurulu, hakemler ve teknik uzmanlar ile çevrim içi düzenlenen toplantıda bir araya geldi.