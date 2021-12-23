Türkiye Büyük Kadınlar Güreş Şampiyonası, Çorlu'da sona erdi -Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Şeref Eroğlu: "Burada madalya alan kardeşlerimizi... - Haberler Spor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Türkiye Büyük Kadınlar Güreş Şampiyonası, Çorlu'da sona erdi -Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Şeref Eroğlu: "Burada madalya alan kardeşlerimizi...

AA / Süleyman Coşkun Bozyel - Haberler | Spor

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: Güreş müsabakalarından görüntü Dereceye giren güreşçilere madalya verilme görüntüsü Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Şeref Eroğlu ile röportaj TEKİRDAĞ - Türkiye Büyük Kadınlar Güreş Şampiyonası, Çorlu'da sona erdi.

ÇORLU, TEKİRDAĞ (AA) - GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

Güreş müsabakalarından görüntü

Dereceye giren güreşçilere madalya verilme görüntüsü

Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Şeref Eroğlu ile röportaj TEKİRDAĞ - Türkiye Büyük Kadınlar Güreş Şampiyonası, Çorlu'da sona erdi

Türkiye Büyük Kadınlar Güreş Şampiyonası, Çorlu'da sona erdi -Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Şeref Eroğlu: Burada madalya alan kardeşlerimizi...

Türkiye Büyük Kadınlar Güreş Şampiyonası, Çorlu'da sona erdi -Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Şeref Eroğlu: Burada madalya alan kardeşlerimizi...

Türkiye Büyük Kadınlar Güreş Şampiyonası, Çorlu'da sona erdi -Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Şeref Eroğlu: Burada madalya alan kardeşlerimizi...

Başakşehir Başkanı'nın açıklamasıyla savaş başladı! Yeni bir İrfan Can vakası

Başakşehir Başkanı'nın açıklamasıyla savaş başladı! Yeni bir İrfan Can vakası

AA / Süleyman Coşkun Bozyel - Spor Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title