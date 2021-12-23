Türkiye Büyük Kadınlar Güreş Şampiyonası, Çorlu'da sona erdi -Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Şeref Eroğlu: "Burada madalya alan kardeşlerimizi...
AA / Süleyman Coşkun Bozyel - Haberler | Spor
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: Güreş müsabakalarından görüntü Dereceye giren güreşçilere madalya verilme görüntüsü Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Şeref Eroğlu ile röportaj TEKİRDAĞ - Türkiye Büyük Kadınlar Güreş Şampiyonası, Çorlu'da sona erdi.
ÇORLU, TEKİRDAĞ (AA) - GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
Güreş müsabakalarından görüntü
Dereceye giren güreşçilere madalya verilme görüntüsü
Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Şeref Eroğlu ile röportaj TEKİRDAĞ - Türkiye Büyük Kadınlar Güreş Şampiyonası, Çorlu'da sona erdi