Türkiye ile Bulgaristan, turnuvanın önemli karşılaşmalarından birinde karşı karşıya geliyor. Sporseverler, bu mücadeleyi canlı olarak takip edebilmek için yayın bilgilerini araştırıyor. Türkiye Bulgaristan CANLI izleme linki var mı?

MAÇ NE ZAMAN OYNANACAK?

Türkiye ile Bulgaristan arasındaki Dünya Şampiyonası karşılaşması 25 Ağustos 2025 Pazartesi günü yapılacak.

Müsabaka, 15:30'da başladı.

MAÇ NEREDE OYNANACAK?

Karşılaşma, Tayland'ın Nakhon Ratchasima kentinde bulunan Korat Chatchai Hall Salonu'nda oynanacak.

HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

Türkiye – Bulgaristan voleybol maçı, TRT 1 ekranlarından canlı olarak şifresiz yayınlanacak.

TRT 1 FREKANS VE YAYIN BİLGİLERİ

TRT 1'i aşağıdaki platformlardan ücretsiz olarak izleyebilirsiniz:

• Digiturk: 23

• D-Smart: 26

• Kablo TV: 22

• Tivibu: 22

• Turkcell TV+: 21

• Fil Box: 20

• Vodafone TV: 21

Ayrıca TRT 1, Türksat uydusu ve internet üzerinden de şifresiz olarak izlenebilmektedir.