Türkiye bu sezon ülke puanı sıralamasında Faroe Adaları'na da geçilerek 31. oldu
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Türkiye bu sezon ülke puanı sıralamasında Faroe Adaları'na da geçilerek 31. oldu

02.10.2020 09:17 | Son Güncelleme: 02.10.2020 09:29

Avrupa kupalarında mücadele eden 5 Türk kulübünün 3'ünün elemelerde veda etmesi sonrası bu sezon toplanan puanlar açısından Türkiye, 55 ülke içerisinde 31. sırada yer aldı. Takımlarımızın kötü sonuçlar almasının ardından Türkiye, Faroe Adaları'na da geçilerek hayal kırıklığı yaşadı.

Avrupa'da elemelerde mücadele eden 3 Türk takımı olan Galatasaray, Beşiktaş ve Alanyaspor'un elenmesiyle birlikte yola Şampiyonlar Ligi'nde Başakşehir, Avrupa Ligi'nde ise Sivasspor ile devam edecek.

Türk takımlarının UEFA Avrupa Ligi'nde gruplara kalamaması ve ekstra puan alamaması sonrası şu ana kadar toplam 9.500 puan toplandı. 5 katılımcımız olması nedeniyle ülke puanına yansıması ise, 9.500 puanın 5'e bölünmesiyle 1.900 puan oldu.

FAROE ADALARI'NA GEÇİLDİK

9.500 puana Başakşehir 4.000, Galatasaray 3.500, Beşiktaş 1.500, Aytemiz Alanyaspor ise 0.500 puan katkı sağladı. Sivasspor ise henüz puan kazandıramadı. Bu sezon toplanan puanlar göz önüne alındığında Türkiye, 55 ülke arasında 31. oldu.

Türk takımlarının 1.900 puanla geride kaldığı ve UEFA sıralamasında bizden geride olmasına daha çok puan toplayan ülkeler ise şunlar:

4.000 Macaristan

4.000 İskoçya

4.000 İsrail

3.625 Danimarka

3.500 Polonya

3.500 Norveç

3.250 Güney Kıbrıs

3.000 Sırbistan

3.000 Bulgaristan

2.833 Kuzey İrlanda

2.750 Romanya

2.750 Faroe Adaları

2.625 Bosna Hersek

2.500 İsveç

2.500 Yunanistan

2.375 İsviçre

2.250 Azerbaycan

2.250 Slovenya

2.000 Arnavutluk

(Sporx)

Türkiye bu sezon ülke puanı sıralamasında Faroe Adaları'na da geçilerek 31. oldu
Haber Yorumları (12)
ALİ: Eyyam, eyyah, eyyam Türkiye''de maalesef yıllardır eyyamla yürüyen gemi Avrupa''da yürümüyor. Öyle mermi yemiş gibi kendini yere atmalara Avrupalı hakemler yemiyor. Kısacası Avrupa futbolunda tiyatro oynanmıyor beyler. Orada gerçek hayat var. Şimdi kurtarsın Türk futbolunu o eyyamcı hakemler ve TFF, yandaş medya da yardım etsin kendilerine.
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TARAFTAR: 100 senedir birtane avrupa kupası yok adama sorarlar ne zaman çıkıldki ne zaman batsın .
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FT.: futbol denilen spora bu kadar maddiyat bağlanırsa batar tabi. ortada hiç bir takımın başarısı yok ama her sene akan paranın da haddi hesabı yok. ben şahsen bir futbol sever olarak 1. 5 senedir maç takip etmiyorum. 5 para etmeyen adamları futbolcu diye getirip kendilerini ve boş beleş adamları zengin ettiler. yazıklar olsun. hepsi batar inş.
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