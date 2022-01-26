Türkiye bu adamı konuşuyor! Canlı yayında eşiyle barıştı, Fenerbahçe notu gündem oldu - Haberler Spor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Türkiye bu adamı konuşuyor! Canlı yayında eşiyle barıştı, Fenerbahçe notu gündem oldu

Haberler.com, Ali Gülhan - Spor

Fenerbahçe sevgisi yüzünden eşiyle olan ilişkisi bitme noktasına gelen Şaban isimli vatandaşın sözleri çok konuşulmuştu. Bu gün canlı yayında eşi Burcu'yla barışan Şaban, özür dilemek için aldığı çiçekle bir kez daha viral oldu. Eşine sarı-lacivert çiçek alan Şaban'ın notta, "Seni çok seviyorum ama Fenerbahçe'yi daha çok seviyorum" yazması sosyal medyada gündem oldu.

ATV'de yayınlanan Esra Erol'da programına konuk olan Şaban isimli vatandaş, Fenerbahçe sevgisiyle tüm Türkiye'nin gündemine oturmuştu. Şaban'ın eşine söylediği, "Fener hiç ölmez. Ama sen bir gün sabah ölüp gidersin gülüm." sözleri sosyal medyada gündeme oturmuştu. Eşiyle barışan Şaban, özür hediyesiyle bir kez daha gündeme geldi.

"FENERBAHÇE'Yİ DAHA ÇOK SEVİYORUM"

Esra Erol'da programının bugün yayınlanan bölümünde eşi Burcu'yla barışan Şaban'ın özür dilemek için aldığı çiçek ve üzerinde yazan not sosyal medyada büyük ilgi çekti. Eşine sarı-lacivert çiçek alan Şaban nota ise, "Seni çok seviyorum ama Fenerbahçe'yi daha çok seviyorum" yazdı. Sosyal medyada özellikle Fenerbahçeliler tarafından binlerce kez paylaşılan videoya beğeni yağdı.

Ali Gülhan
Haberler.com Haberler.com - Spor Haberleri
Haberler.com - Spor Haberleri

Fenerbahçe, Esra Erol, Spor, Haber

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title