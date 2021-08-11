Türkiye Bedensel Engelliler Federasyonu Yüzme Şampiyonası'nda Kayseri damgası
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Türkiye Bedensel Engelliler Federasyonu Yüzme Şampiyonası'nda Kayseri damgası

Türkiye Bedensel Engelliler Federasyonu Yüzme Şampiyonası'nda Kayseri damgası
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Gaziantep'te düzenlenen Türkiye Bedensel Engelliler Yüzme Şampiyonası'na Mutlu Yüzler Projesi kapsamında katılan Kayserili sporculardan İrem Serra Kirtik altın, Melisa Şahin ise bronz madalya kazandı.

Gaziantep'te düzenlenen Türkiye Bedensel Engelliler Yüzme Şampiyonası'na Mutlu Yüzler Projesi kapsamında katılan Kayserili sporculardan İrem Serra Kirtik altın, Melisa Şahin ise bronz madalya kazandı.

Türkiye Bedensel Engelliler Yüzme Şampiyonası'nda Antrenörlüğünü Hasan Ertuğrul Çakmak'ın yaptığı 2010 doğumlu İrem Serra Kirtik, 20 kişinin katılım gösterdiği 400 metre Serbest stil yarışında rekor kırarak Açık yaş Türkiye Şampiyonu oldu ve altın madalyaya uzandı. Diğer Kayserili Yüzücü 2009 doğumlu sporcu Melisa Şahin ise Açık yaş Türkiye üçüncüsü olarak bronz madalya kazandı.

Üç gün sürecek şampiyonanın ilk gününde şampiyonaya damga vuran Kayseri ekibi kalan 6 yarışta da aynı başarıyı hedefliyor. - KAYSERİ

Türkiye Bedensel Engelliler Federasyonu Yüzme Şampiyonası'nda Kayseri damgası
Türkiye Bedensel Engelliler Federasyonu Yüzme Şampiyonası'nda Kayseri damgası

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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