Türkiye Basketbol Ligi: Kocaeli BŞB Kağıtspor: 72 Budo Gemlik: 74
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Türkiye Basketbol Ligi: Kocaeli BŞB Kağıtspor: 72 Budo Gemlik: 74

13.03.2021 16:02 | Son Güncelleme: 13.03.2021 16:26
Türkiye Basketbol Ligi: Kocaeli BŞB Kağıtspor: 72 Budo Gemlik: 74

Türkiye Basketbol Ligi 22. hafta karşılaşmasında Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Kağıtspor evinde ağırladığı Budo Gemlik'e son saniye basketiyle 72-74 mağlup oldu.

Türkiye Basketbol Ligi 22. hafta karşılaşmasında Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Kağıtspor evinde ağırladığı Budo Gemlik'e son saniye basketiyle 72-74 mağlup oldu.

Salon: Atatürk Spor Salonu

Hakemler: Önder Yılmaz xx, Ahmet Taner İbin xx, Nihat Çetin xx

KBB Kağıtspor: Burak Şaşmaz x, Sertay Gürsu xxx 15, Mert Ulutaş xxx 11, Horace Gilbert Spencer xxx 18, Uğur Dokuyan xx 4, Bora Hun Paçun x 1, Sertan İbrahim Sarı x 5, Hakan Şanlı x, Keshun Deion Sherrill xxx 18

Başantrenör: Ahmet Murat Yolcu

Bugo Gemlik: Emre Tanışan xxx 16, Myles Justin Carter xxx 13, Maurice Jerome Charles Watson xxx 29, Canberk Cevit xx 4, Bartu Yılmaz xx 3, Eren Has x 2, Ömer Yavaş x, Talat Altunbey xx 5, Batuhan Dikmen xxx 2

Başantrenör: Semih Soğuksu

1. Periyot: 17-26 ( Budo Gemlik lehine)

Devre: 34-41 ( Budo Gemlik lehine)

3. Periyot: 49-52 ( Budo Gemlik lehine) - KOCAELİ

Türkiye Basketbol Ligi: Kocaeli BŞB Kağıtspor: 72 Budo Gemlik: 74
Türkiye Basketbol Ligi: Kocaeli BŞB Kağıtspor: 72 Budo Gemlik: 74

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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