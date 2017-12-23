Türkiye Basketbol Ligi: Bandırma Kırmızı: 63 - Bahçeşehir Koleji: 69
Türkiye Basketbol Ligi 15. hafta maçında Bandırma Kırmızı, Bahçeşehir Koleji’ne 63-69 mağlup oldu.
Türkiye Basketbol Ligi 15. hafta maçında Bandırma Kırmızı, Bahçeşehir Koleji'ne 63-69 mağlup oldu.
Salon: Banvit Kara Ali Acar
Hakemler: Murat Ciner xx, Dağder Dağlı xx, Emre Şimşek xx
Bandırma Kırmızı: Eray Akyüz xx 6, Erxhan Osmani xxx 9, Harun Can Doğan xx 6, İsmail Cem Ulusoy x 7, Charles Jackson xxx 27, Alperen Demir x 2, Şehmus Hazer xx 6
Başantrenör: Ahmet Gürgen
Bahçeşehir Koleji: D.White JR xxx 16, H.Yapar xx 8, Y.Turna xxx 13, M.Dixon xx 7, F.Cantitiz xx 7, S.Şentürk xx 9, Ü.Sonkol xx 9
Başantrenör: Stefanos Dedas
1. Periyot: 19-8 (Bandırma Kırmızı lehine)
Devre: 29-33 (Bahçeşehir Koleji lehine)
3. Periyot: 48-53 (Bahçeşehir Koleji lehine)
5 faulle çıkan: İsmail Cem Ulusoy (Bandırma Kırmızı) - İSTANBUL
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