Türkiye Basketbol Ligi: Bandırma Kırmızı: 63 - Bahçeşehir Koleji: 69

Türkiye Basketbol Ligi 15. hafta maçında Bandırma Kırmızı, Bahçeşehir Koleji’ne 63-69 mağlup oldu.

Türkiye Basketbol Ligi: Bandırma Kırmızı: 63 - Bahçeşehir Koleji: 69

Türkiye Basketbol Ligi 15. hafta maçında Bandırma Kırmızı, Bahçeşehir Koleji'ne 63-69 mağlup oldu.

Salon: Banvit Kara Ali Acar

Hakemler: Murat Ciner xx, Dağder Dağlı xx, Emre Şimşek xx

Bandırma Kırmızı: Eray Akyüz xx 6, Erxhan Osmani xxx 9, Harun Can Doğan xx 6, İsmail Cem Ulusoy x 7, Charles Jackson xxx 27, Alperen Demir x 2, Şehmus Hazer xx 6

Başantrenör: Ahmet Gürgen

Bahçeşehir Koleji: D.White JR xxx 16, H.Yapar xx 8, Y.Turna xxx 13, M.Dixon xx 7, F.Cantitiz xx 7, S.Şentürk xx 9, Ü.Sonkol xx 9

Başantrenör: Stefanos Dedas

1. Periyot: 19-8 (Bandırma Kırmızı lehine)

Devre: 29-33 (Bahçeşehir Koleji lehine)

3. Periyot: 48-53 (Bahçeşehir Koleji lehine)

5 faulle çıkan: İsmail Cem Ulusoy (Bandırma Kırmızı) - İSTANBUL

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