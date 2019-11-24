Türkiye Basketbol 1. Ligi: Balıkesir Büyükşehir Belediyespor: 72 - Konyaspor: 71

24.11.2019 19:10 | Son Güncelleme: 24.11.2019 19:16

Türkiye Basketbol 1. Ligi'nin 7. haftasında Balıkesir Büyükşehir Belediyespor evinde konuk ettiği Konyaspor'u 72-71 mağlup etti.



Balıkesir Büyükşehir Belediyespor'da Myles Mack 31 sayı 4 ribaund 10 asist ile maçın en skorer ismi olurken, Marvin Jefferson da 14 sayı 9 ribaund ile galibiyete katkı sağladı. Konuk ekipte ise Tufan Önen 18, Ceyhun Altay 15, Mitchelle Douglas Wilbekin 14 sayıyla mücadele etti.



Salon: Kurtdereli



Hakemler: Sami Özel xx, Ozan Gönen xx, Burak Yılmaz xx



Balıkesir Büyükşehir Belediyespor: Myles Mack xxxx 31, Marvin Jefferson xxx 14, Gökhan Aydın xx 10, Berkay Genç x 4, Mert Konuk xx 6, Harun Can Doğan x 3, Mahmut Can Çetin x 2, İsmail Çevik x 2



Konyaspor: Tufan Önen xxx 18, Ceyhun Altay xxx 15, Mitchelle Douglas Wilbekin xxx 14, William Shaquille Goodwin xxx 13, Berkay Sinirlioğlu x 5, Emre Okan x 2, Mehmet Özdoğan x 2, Bora Hun Paçun x 2



1. Periyot: 19-10 (Balıkesir Büyükşehir Belediyespor lehine)



Devre: 39-35 (Balıkesir Büyükşehir Belediyespor lehine)



3. Periyot: 56-60 (Konyaspor lehine) - BALIKESİR

Kaynak: İHA