Türkiye Badminton Federasyonu Yönetim Kurulu'nda görev dağılımı yapıldı

Türkiye Badminton Federasyonu (TBF) Yönetim Kurulu ilk toplantısını yaparak, görev dağılımını belirledi.

Federasyondan yapılan açıklamaya göre yönetim kurulu, 3 Kasım'da gerçekleştirilen olağan genel kurulda yeniden başkanlığa seçilen Murat Özmekik başkanlığında ilk toplantısını gerçekleştirdi.

Toplantı sonucunda teknik işlerden sorumlu başkan vekilliğine Akif Sıtkı Esen, idari işler ve personelden sorumlu başkan vekilliğine Ümit Örnek, çeşitli görevlerle asbaşkanlığa Nuri Demirci, Yaşar Demir, Cihat Yusufoğlu, Mithat Akar, Münir Tunç, Ahmet Metin, Memnune Denizhan, Onur Akman, Haluk Şahin, Şaban Arifhan Yıldız, Recep Coşkun, Abdulkadir Kocatepe getirildi.