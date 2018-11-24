Türkiye, Avrupa Birliği Nezdinde 'Daimi Tarım Ataşesi' Atayacak

Tarım ve Orman Bakanı Dr. Bekir Pakdemirli yıllık 1 milyar dolar ihracat potansiyeline ulaşan su ürünleri sektörüne yakaladıkları başarıdan dolayı teşekkür ederken, 2 milyar dolarlık yeni ihracat hedefi gösterdi. Pakdemirli, AB nezdinde Daimi Tarım Ataşesi atama kararı aldıklarını da söyledi.

Ege İhracatçı Birlikleri'ni ziyaret eden Pakdemirli, su ürünleri sektörünün 2023 yılı hedefine ulaşan sektörlerin başında geldiğini belirterek, "Kültür balığı üretim kapasitemizin 280 bin tondan, 600 bin tona çıkması için çalışmalıyız. Dünya genelinde su ürünlerine talep var. Agresif pazarlama ile ihracatımızı 2 milyar dolara çıkarabiliriz. Askeriye ve kamu kurumlarının ithal balık yerine Türk balığı tüketmesi ile ilgili sektörden gelen talepleri de dikkate alıp ilgili mercilerle görüşeceğiz" diye konuştu.

"AB'ne Tarım Ataşesi atayacağız"

Ege Kuru Meyve ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı Birol Celep ve Ege Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller İhracatçıları Birliği Başkanı Bedri Girit'in Türkiye'nin en büyük ihraç pazarı Avrupa Birliği'nde tarım sektörlerinin sorunlarının takibi ve çözümü amacıyla Avrupa Birliği nezdinde Daimi Tarım Ataşesi atanması talebi üzerine Tarım ve Orman Bakanı Dr. Bekir Pakdemirli, AB nezdinde Daimi Tarım Ataşesi atama kararı aldıklarını bu konuda isim önerilerine açık olduklarını dile getirdi.

Çin'e kanatlı eti, süt ürünleri ve balık ihracatının önünü açmak üzere Türkiye ile Çin arasında veteriner sağlık sertifikası imzalanması talebi üzerine Pakdemirli, yakın dönemde Çin'e bir seyahati olacağını, Çin Tarım Bakanlığı ile yapacakları görüşmede bu konunun gündemlerinde olacağını ifade etti.

Ege Mobilya Kağıt ve Orman Ürünleri İhracatçıları Birliği Başkanı Cahit Doğan Yağcı, Türkiye'nin odun üretiminin artması, odun dışı orman ürünleri için endüstriyel plantasyon ve mobilya sektörü için endüstriyel orman planlaması yapması talebinde bulundu. Tarım ve Orman Bakanı Dr. Bekir Pakdemirli, bu konuda öneri talebinde bulundu.

Süreç hızlandırılacak

Bakan Pakdemirli, Ege Maden İhracatçıları Birliği Başkanı Mevlüt Kaya'nın sorusu üzerine, orman alanlarında maden arama ruhsatları konusunda bin 500 dosyayı incelediklerini ve süreci hızlandırma çabası içinde olduklarını söyledi.

Ege Kuru Meyve ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı Birol Celep, Orman Özelliğini Yitirmiş Alanların ve Maliye Hazinesine Ait Arazilerin İncir Üretimine Tahsis Edilmesi talebinde bulundu.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin Ege İhracatçı Birlikleri ziyaretine; İzmir Valisi Erol Ayyıldız ve Ak Parti İzmir İl Başkanı Aydın Şengül eşlik ederken, Ege İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkanı Jak Eskinazi, Koordinatör Başkan Yardımcıları Birol Celep ve Mevlüt Kaya, Ege Demir ve Demirdışı Metaller İhracatçıları Birliği Başkanı Yalçın Ertan, Ege Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı Mustafa Terci, Ege Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller İhracatçıları Birliği Başkanı Bedri Girit, Türkiye Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller Sektör Kurulu Başkanı Sinan Kızıltan, Ege Tütün İhracatçıları Birliği Başkanı Ömer Celal Umur, Başkan Yardımcısı Mahru Gürel Ağdanlı, Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği Başkanı Hayrettin Uçak, Başkan Yardımcısı Murat Ödül, Yönetim Kurulu Üyeleri Martin Sanford ve M. Ata Özdemir, Ege Zeytin ve Zeytinyağı İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Emre Uygun sektörleri ile ilgili soruları dile getirdi. - İZMİR