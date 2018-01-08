Türk Sanayicileri ve İşadamları Derneği (TÜSİAD) Genel Sekreteri Bahadır Kaleağası, Türkiye'ye en çok kazandıranın Avrupa'nın Asya'ya açılan kapısı olmadığını belirterek, "Türkiye, Avrasya enerji koridoru olma özelliğini kullanmalı ve ortaya çıkarmalıdır." dedi.

Batı Anadolu Sanayici ve İş Adamları Dernekleri Federasyonu (BASİFED), Ege Sanayici ve İş Adamları Derneği (ESİAD) ve Ege Genç İş Adamları Derneği (EGİAD) iş birliğiyle bir otelde düzenlenen "Küresel Gelişmeler Işığında Avrupa ve Türkiye" toplantısından konuşan Kaleağası, teknolojinin dünyayı ileri götürdüğünü söyledi.

Dünyanın güçler dengesi üzerine kurulu olduğunu belirten Bahadır Kaleağası, "Bir ülkeyi güçlü yapan birçok faktörden bahsedebiliriz. Günümüz dünyasında enerji, güç demek. En çok enerji üreten ülkeler Kuzey Amerika, Avrupa, Uzakdoğu. Bir ülkeyi güçlü yapan faktörler nükleer silah, insan kaynağı, para, marka değeri, teknoloji, doğal kaynaklar." diye konuştu.

Türkiye'nin hem Asyalı hem de Avrupalı bir ülke konumunda olduğunu vurgulayan Kaleağası, şöyle konuştu:

"Bize en çok kazandıran, Avrupa'nın Asya'ya açılan kapısı olmamız. Avrupa çok büyük bir yer. Avrupa'nın Avrasya açılım merkezi olması konusunu 'beyaz ışık' olarak kullanabiliriz. Türkiye, Avrasya enerji koridoru olma özelliğini kullanmalı ve ortaya çıkarmalıdır. Enerji, ihracat, teknoloji gibi konuları Avrasya merkezi konumuzu kullanmak için güçlendirmeliyiz. Dünyadaki teknoloji ve dönüşüm anlamında çok hızlı bir süreç yaşanıyor ve Türkiye'de yapılan çalışmalar yetersiz kalıyor."

Avrupa Özel Sektör Konfederasyonunun Türkiye'yi desteklediğini kaydeden Bahadır Kaleağası, konfederasyonunun Türkiye'nin transatlantik pazardaki konumunu da desteklediğini dile getirdi.

Dünyada nüfus dengesinin değişeceğini ileri süren Kaleağası, nüfus bakımından Hindistan'ın Çin'i geride bırakacağı kaydetti.

Batılı ülkelerin nüfusunun da düşeceğine değinen Bahadır Kaleağası, bu konuda Türkiye'nin ekonomik olarak ait olduğu Avrupa'dan farklı olduğunu, nüfus hareketliliğinin dünyadaki dengeleri başka boyuta geçirdiğini söyledi.

Kaleağası, sanayi devriminin toplumları değiştirdiğini belirterek, şunları dile getirdi:

"Özgürlük kavramı da değişimleri etkileyen kavram olarak karşımıza çıkıyor. Bugün büyük bir sanayi devriminin içindeyiz. Etkilerini daha ölçemiyoruz. Yapay zeka çok önemli bir rol oynayacak. Yapay zekanın geldiği noktada büyük bir patlama eşiğindeyiz. Tarımdan reklama, perakendeden sanayiye her alanı değiştiren dönüştüren bir unsur. Bütün yapıları değiştirecek bir teknolojiden bahsediyoruz. İnsan, zaman- mekan ekseni içerisindeki hareketlilikte toplumu yükselten yeteneklerde gelişiyor. Hatta değişimin katmanları da değişiyor" şeklinde konuştu.