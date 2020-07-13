Türkiye, 7 Ekim'de Almanya ile hazırlık maçında karşılaşacak Almanya Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Joachim Löw, 7 Ekim'de Türkiye ile hazırlık maçında karşı karşıya geleceklerini söyledi.

A Milli Futbol Takımı, Almanya ile Köln'de oynanacak olan hazırlık karşılaşmasında mücadele edecek.

Almanya Teknik Direktörü Joachim Löw, yaptığı açıklamada Türkiye ve Çek Cumhuriyeti ile hazırlık maçlarında oynayacaklarını belirtti. Köln'de oynanacak müsabakanın saati ise henüz belli değil.

"SEYİRCİLİ OYNAMAYI UMUYORUZ"

Joachim Löw konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Sonbahar mevsiminde bazı hazırlık maçları oynayacağız. Gelecek yaz Avrupa Şampiyonası olacak ve öncesinde genç oyuncularımızı görmek istiyoruz. Türkiye ve Çekya, çok ilginç rakipler. Uluslar Ligi'nde oynayacağımız maçlar öncesi bu iki maç bizim için önemli bir gösterge olacak. Ayrıca, bu maçları seyirci önünde oynayabileceğimizi umuyorum." ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA