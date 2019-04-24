Turkish Airlines Pro-Am'in Şampiyonu Klassis Oldu

Samsun'da 17 takımın katılımıyla organize edilen Turkish Airlines Pro-Am'de Steven Tiley önderliğinde, Sedat Devrim, Şevket Kırca ve Deniz Aydın'dan oluşan Klassis Takımı -31'le şampiyonluğa ulaştı.

Turkish Airlines Pro-Am müsabakasında, amatör golfçüler profesyonellerle aynı sahayı paylaştı. 4'er kişiden oluşan toplam 17 takımın katıldığı organizasyonda, 17'si profesyonel toplamda 68 golfçü mücadele etti. Samsun Büyükşehir Belediyesi Golf Sahası'nda oynanan müsabakada, Steven Tiley önderliğinde, Sedat Devrim, Şevket Kırca ve Deniz Aydın'dan oluşan Klassis Takımı -31'le şampiyon oldu.

Türk Hava Yolları şampiyon olan takım oyuncularına, uluslararası gidiş dönüş Businnes Class uçak bileti hediye etti.

Darius Van Driel önderliğinde, Recep Turan, Kani Özsoy ve Gürkan Başeğmez'den oluşan Taurus Takımı -30'la ikinci olurken, Oscar Lengden önderliğindeki Kadir Koçak, Buğra Genç ve Selen Oral'dan oluşan THY 4 Takımı -29'la üçüncü sırada yer aldı.

THY 4 Takımı gibi müsabakayı -29'la tamamlayan Borja Vitro önderliğinde, John Invin, Michael Gardner ve Richard Hartley'den oluşan THY 5 Takımı -29'la dördüncü oldu.

Kazananlara ödüllerini Challenge Tour direktörü Allen de Soultrait, Challenge Tour Başkanı Jamie Hodges, Türkiye Golf Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Alper Alp ve Samsun Golf Kulübü Başkanı Kadir Koçak takdim etti.

Turkish Airlines Challenge 2019, Samsun Büyükşehir Belediyesi Golf Kulübü'nde yarın saat 07: 20'de başlayacak.

- Samsun

Kaynak: DHA