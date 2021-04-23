Turkcell Türkiye Yıldız, Genç ve Açık Yaş Uzun Kulvar Yüzme Milli Takımı Seçmeleri devam ediyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Turkcell Türkiye Yıldız, Genç ve Açık Yaş Uzun Kulvar Yüzme Milli Takımı Seçmeleri devam ediyor

Turkcell Türkiye Yıldız, Genç ve Açık Yaş Uzun Kulvar Yüzme Milli Takımı Seçmeleri devam ediyor
Anadolu Ajansı / Gökhan Balcı - Haberler | Spor

Turkcell Türkiye Yıldız, Genç ve Açık Yaş Uzun Kulvar Yüzme Milli Takımı Seçmeleri, ikinci gün yarışlarıyla devam etti.

Turkcell Türkiye Yıldız, Genç ve Açık Yaş Uzun Kulvar Yüzme Milli Takımı Seçmeleri, ikinci gün yarışlarıyla devam etti.

Edirne Olimpik Yüzme Havuzu'nda gerçekleştirilen seçmelere, 4X200 metre serbest, 400 metre serbest, 100 metre sırtüstü, 200 metre kelebek, 50 metre serbest ve 200 metre karışık yarışlarıyla devam edildi.

Yarışlar öncesi düzenlenen törende, seçmelerin düzenlenmesinde emeği geçenlere Türkiye Yüzme Federasyonu Başkanı Erkan Yalçın tarafından plaket verildi.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutlayan Erkan Yalçın, sporcuların kalan 90 günde olimpiyata büyük adımlar atacağına inandığını söyledi.

Ekibiyle gurur duyduğunu belirten Yalçın, "2010'ların sonlarında 61 federasyon içerisinde Yüzme Federasyonunun 1 derecesi varken bugün Türkiye'de 64 federasyon içerisinde Türkiye Yüzme Federasyonu sizlerin ortaya koyduklarıyla Türkiye'de bir numaralı federasyondur. Bu başarının asıl sahibi bu havuzdaki övündüğüm ve övünmeye devam ettiğim, dünyadaki ilk beş ekipten biri olarak gördüğüm antrenör ekibimdir. Bununla beraber hakemlerimiz ve sporcularımızdır. Bu başarı bu camianındır. İnşallah daha güzel başarıları hep beraber yaşayacağız. Çünkü milletimiz ve siz bu başarıları hak ediyorsunuz" diye konuştu.

Seçmelere yarın 200 metre serbest, 50 metre kelebek, 100 metre kurbağalama, 400 metre karışık ve 4X100 metre serbest yarışlarıyla devam edilecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Balcı

Şiddet gördüğü eski sevgilisinden tehditler alan Yasemin, korkudan otomobilde yaşıyor
Şiddet gördüğü eski sevgilisinden tehditler alan Yasemin, korkudan otomobilde yaşıyor
Son dakika haberleri... Yunanistan Başbakanı Miçotakis: Cumhurbaşkanı Erdoğan ile gerçekten konuşmamız gerekiyor
Son dakika haberleri... Yunanistan Başbakanı Miçotakis: Cumhurbaşkanı Erdoğan ile gerçekten konuşmamız gerekiyor
Son dakika genel: 24 kentte yöresel kıyafetlerini giyip, yöre ağzıyla kutlama mesajı yayımladılar
Son dakika genel: 24 kentte yöresel kıyafetlerini giyip, yöre ağzıyla kutlama mesajı yayımladılar
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ruhsar Pekcan Vladimir Putin Fahrettin Altun Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Cansu Dere Hande Erçel Burak Sergen Kaan Yıldırım
Spor Fatih Terim Yılmaz Vural Aykut Kocaman Kerem Aktürkoğlu Vincent Aboubakar
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Nisan Thodex
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Turkcell Türkiye Yıldız, Genç ve Açık Yaş Uzun Kulvar Yüzme Milli Takımı Seçmeleri devam ediyor - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 23.4.2021 20:58:45. #1.14#

title