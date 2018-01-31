Turkcell'in Bağlı Ortaklığı Ukrayna'da İhale Kazandı

Turkcell'in sermayesinin tamamına sahip olduğu lifecell LLC (lifecell), Ukrayna'daki 4G lisans ihalesinde, 15 MHz frekans bandına verdiği teklifle 15 yıl süreli lisansı almaya hak kazandı.

Turkcell İletişim Hizmetleri AŞ'nin Kamuyu Aydınlatma Platformunda (KAP) yer alan açıklamasında, Turkcell'in, sermayesinin tamamına sahip olduğu bağlı ortaklığı Ukrayna'da yerleşik lifecell'in, başvuruda bulunduğu 4G lisans ihalesinin 2600 MHz için olan kısmının bugün gerçekleştiği belirtildi.

Açıklamada, "lifecell ihalede, Lot 1 ve Lot 2'nin toplamı olan 15 MHz frekans bandına 909 milyon 250 bin 551 grivna teklif vererek 15 yıl süreli lisansı almaya hak kazanmıştır. 4G Lisans ihalesi kapsamında 1800 MHz frekansının ihalesinin 2018'in ilk çeyreğinde yapılması beklenmektedir." ifadeleri kullanıldı.

İhale ile ilgili yükümlülüğün grivna cinsinden olduğu belirtilen açıklamada, "31 Ocak 2018 tarihli Ukrayna Merkez Bankası ABD doları/grivna kuru olan 28,01 ile hesaplandığında 32,5 milyon ABD dolarına karşılık gelmektedir. Dönüştürme ücreti dahil toplam tutar ise 39,1 milyon ABD dolarıdır." denildi.