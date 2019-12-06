Turkcell ile Çin Kalkınma Bankası arasında uzun vadeli yatırım kredisi mutabakatı

06.12.2019 10:29 | Son Güncelleme: 06.12.2019 10:34

Turkcell, altyapı yatırımlarında kullanılmak üzere Çin Kalkınma Bankası'yla 8 yıl vadeli bir krediye ilişkin mutabakat anlaşması imzaladı.



Gelecek üç yıla dair hedeflerini 12 Kasım'da Londra'da açıklayan Turkcell, stratejik hedefleri ve yeni nesil teknolojilerin finansmanı alanındaki planlamasını da hayata geçirmeye hazırlanıyor. Şirketten yapılan açıklamaya göre Türkiye ekonomisindeki dengelenmenin sağladığı destek ile uzun dönemli stratejilerini ortaya koyan Turkcell, yurtdışındaki yatırımcılar ve kredi kuruluşlarından yoğun ilgi görmeye devam ediyor. Bireysel ve kurumsal müşterilerinin artan dijitalleşme talebini karşılamak için çalışmalarını aralıksız sürdüren Turkcell, altyapı yatırımlarında kullanılmak üzere Çin Kalkınma Bankası'yla 8 yıl vadeli bir krediye ilişkin mutabakat anlaşması imzaladı. 500 milyon euro tutarındaki kredinin Çinli tedarikçilerden yapılacak donanım ve ekipman alımlarının finansmanı için kullanılması planlanıyor. Üç yıl boyunca kullanılabilecek olan bu kredinin, kullanım süresi boyunca geri ödemesi olmayacak ve toplamda 8 yıllık vadede geri ödenmesi hedeflenecek. Kredinin nihai anlaşmaya dökülmesi için taraflar çalışmaya başladı.



Konuyla ilgili olarak Turkcell Finanstan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Osman Yılmaz, "Mevcut teknolojimizle birlikte 5G çalışmalarımızın hızlandığı bu günlerde finansman tarafında da hazır olmanın planlarını yapıyoruz. Planlarımızın bir parçası olarak önümüzdeki 3 yılın satın alımlarını finanse edebileceğimiz bu uzun vadeli ve uygun maliyetli krediyle güçlenmiş olacağız. Amacımız nihai kredi anlaşmasını gelecek yılın ilk çeyreğinde imzalayarak hem mevcut alımlarımızı hem de ileride oluşabilecek 5G alımlarımızı bu krediden karşılamak. Ülkemize ve şirketimize olan güvenin güçlü bir göstergesi olarak gördüğümüz bu gelişmenin başarıyla tamamlanarak benzer işlemlerin de önünü açmasını bekliyoruz" dedi. - SHENZEN

Kaynak: İHA