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Türk yatırımcı Dünyanın açlık sorununu giderecek

Dünyadaki örnekleri başarısız olan "fabrikada bitki üretimi"ni başaran, çöl ve kutuplarda bile fabrikalarda bitki üretebilecek tesisler kuran genç Türk yatırımcı Can Hakan Karaca, dünya tarımında çığır açarak açlığa çare olacak hem de gıda fiyatlarında spekülasyonları önleyecek.

19.02.2020 18:11 | Son Güncelleme: 19.02.2020 18:11
Türk yatırımcı Dünyanın açlık sorununu giderecek

Dünyadaki örnekleri başarısız olan "fabrikada bitki üretimi"ni başaran, çöl ve kutuplarda bile fabrikalarda bitki üretebilecek tesisler kuran genç Türk yatırımcı , dünya tarımında çığır açarak açlığa çare olacak hem de gıda fiyatlarında spekülasyonları önleyecek.

Kaynak: Dunya.com

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