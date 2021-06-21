Türk vatandaşları, 30 Haziran itibarıyla eski tip kimlik kartıyla KKTC'ye gidemeyecek
Türk vatandaşlarının, 30 Haziran itibarıyla eski tip kimlik kartıyla KKTC'ye gidemeyeceği bildirildi.
Türk vatandaşlarının, 30 Haziran itibarıyla eski tip kimlik kartıyla KKTC'ye gidemeyeceği bildirildi.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Havalimanı Şube Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, 30 Haziran itibarıyla KKTC'ye gidecek Türk vatandaşlarının eski tip nüfus cüzdanları ile Türkiye'den çıkışları sonlandırılacak.
Söz konusu tarihten itibaren KKTC'ye gidişlerde yeni tip kimlik kartları kullanılacak.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Abidin Mutlu Bozdağ